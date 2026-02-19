Seger i förlängningen för Brynäs mot Täby

Det blev en riktigt spännande match när Täby mötte Brynäs i U18 Nationell norra. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 5–4 (1–1, 1–1, 2–2, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Axel Hillström som gjorde det avgörande målet.

I och med detta har Brynäs fyra raka segrar i U18 Nationell norra.

AIK nästa för Brynäs

Markus Malmgren gav Täby ledningen efter åtta minuter med assist av Ludvig Langermo Neuman och Tim Münger. Brynäs kvitterade till 1–1 efter 18.32 när Teodor Larsson fick träff efter pass från Simon Karlsson.

Brynäs gjorde också 1–2 efter 15.26 i andra perioden när Leon Roos slog till på pass av Axel Hillström och Frans Kandell. Täbys Filip Leijonhielm gjorde 2–2 efter 20.00 framspelad av Tim Münger och Ludvig Langermo Neuman.

Täby tog ledningen på nytt genom Tim Münger efter 25 sekunder i tredje perioden.

Brynäs kvitterade till 3–3 genom Frans Kandell tidigt i perioden av perioden.

Efter 4.03 gjorde Täby 4–3 genom Vincent Bäckdahl.

Brynäs gjorde 4–4 genom Elliot Pettersson efter 12.24 av perioden.

Matchvinnare för bortalaget Brynäs 2.38 in i förlängningen blev Axel Hillström med det avgörande förlängningsmålet.

Täbys Tim Münger stod för ett mål och tre assists och Ludvig Langermo Neuman hade tre assists. Axel Hillström gjorde ett mål och spelade fram till två mål för Brynäs.

Det här betyder att Täby ligger kvar på nionde plats i tabellen och Brynäs på första plats. Ett fint lyft för Brynäs som låg på femte plats så sent som den 22 januari.

Säsongens första möte lagen emellan vann Brynäs med 5–3.

Söndag 22 februari spelar Täby hemma mot Almtuna 18.00 och Brynäs mot AIK borta 15.30 i Ulriksdals IP.

Täby–Brynäs 4–5 (1–1, 1–1, 2–2, 0–1)

U18 Nationell norra, Tibble Ishall

Första perioden: 1–0 (8.16) Markus Malmgren (Ludvig Langermo Neuman, Tim Münger), 1–1 (18.32) Teodor Larsson (Simon Karlsson).

Andra perioden: 1–2 (35.26) Leon Roos (Axel Hillström, Frans Kandell), 2–2 (40.00) Filip Leijonhielm (Tim Münger, Ludvig Langermo Neuman).

Tredje perioden: 3–2 (40.25) Tim Münger (Ludvig Langermo Neuman, Alfred Lindberg), 3–3 (43.18) Frans Kandell (Axel Hillström, Leon Roos), 4–3 (44.03) Vincent Bäckdahl (Tim Münger), 4–4 (52.24) Elliot Pettersson.

Förlängning: 4–5 (62.38) Axel Hillström (Ellioth Lahtinen, Simon Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Täby: 2-1-2

Brynäs: 4-0-1

Nästa match:

Täby: Almtuna IS, hemma, 22 februari 18.00

Brynäs: AIK, borta, 22 februari 15.30