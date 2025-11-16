Seger för Vännäs U18 på bortaplan mot Luleå U18

Vännäs U18 vann med 5–4 efter straffar

Elvis Eriksson gjorde två mål för Vännäs U18

Luleå U18 nu fjärde, Vännäs U18 på sjätte plats

Vännäs U18 vann mot Luleå U18 på bortaplan i topp 6-serien i U18 regional norr herr. Segersiffrorna skrevs till 5–4 (3–1, 0–1, 1–2, 0–0, 1–0) efter straffar.

Vännäs U18:s Elvis Eriksson tvåmålsskytt

Luleå U18 tog ledningen i första perioden genom Leonards Aleksandrs Grundmanis.

Vännäs U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i matchen. Efter 12.12 i andra perioden slog Mille Björk till på pass av Benjamin Nyström och Edvin Grimståhl och reducerade åt Luleå U18. Luleå U18 kvitterade också till 3–3 genom Otto Andersson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Vännäs U18 tog ledningen på nytt genom Noel Snis efter 2.42 i tredje perioden.

Luleå U18 kvitterade till 4–4 genom Otto Andersson tidigt i perioden av perioden. Vännäs U18:s Elvis Eriksson satte den avgörande straffen för gästerna.

Luleå U18:s Leonards Aleksandrs Grundmanis stod för ett mål och två assists och Otto Andersson gjorde två mål och ett målgivande pass.

Vännäs U18 har startat svagt och har bara två poäng efter fyra spelade matcher. Luleå U18 har sju poäng.

I nästa omgång har Luleå U18 Skellefteå AIK U18 hemma i Coop Norrbotten Arena, måndag 24 november 19.00. Vännäs U18 spelar hemma mot Björklöven U18 tisdag 18 november 19.30.

Luleå U18–Vännäs U18 4–5 (1–3, 1–0, 2–1, 0–0, 0–1)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (6.11) Leonards Aleksandrs Grundmanis (Otto Andersson, Jan Rejthar), 1–1 (7.23) Raitis Riekstins (Anton Nilsson), 1–2 (11.48) Elvis Eriksson (Raitis Riekstins, Charlie Strandell), 1–3 (17.06) Douglas Strandell (Anton Nilsson, Gordon Åhlin).

Andra perioden: 2–3 (32.12) Mille Björk (Benjamin Nyström, Edvin Grimståhl).

Tredje perioden: 3–3 (41.45) Otto Andersson (Elias Eklund, Leonards Aleksandrs Grundmanis), 3–4 (42.42) Noel Snis (Noel Pepulis), 4–4 (42.58) Otto Andersson (Leonards Aleksandrs Grundmanis, Mille Huuva).

Straffar: 4–5 (65.00) Elvis Eriksson.

Nästa match:

Luleå U18: Skellefteå AIK, hemma, 24 november

Vännäs U18: IF Björklöven, hemma, 18 november