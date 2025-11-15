Seger för Timrå IK U18 på bortaplan mot Vännäs U18

Timrå IK U18 segrade – 6–3 mot Vännäs U18

Manfred Wennerberg matchvinnare för Timrå IK U18

Tredje raka förlusten för Vännäs U18

Timrå IK U18 vann mot Vännäs U18 på bortaplan i topp 6-serien i U18 regional norr herr. Segersiffrorna skrevs till 6–3 (3–1, 1–1, 2–1).

Timrå IK U18:s tränare Martin Nilsson:

– Vännäs borta är alltid en av de svårare att spela i Norra – serien, så även idag. Vännäs är giftiga i sina omställningar och utmanar oss hela vägen in i slutet. Starkt att vinna och ta med oss tre poäng hem till Tallnäs.

Vännäs U18–Timrå IK U18 – mål för mål

Timrå IK U18 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.15 genom Manfred Wennerberg och gick upp till 0–2. Vännäs U18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Timrå IK U18 dock ryckt åt sig ledningen med 1–3. Timrå IK U18 ökade ledningen till 1–4, på nytt genom Manfred Wennerberg efter 15.40 i andra perioden.

Vännäs U18 reducerade dock till 2–4 genom Gordon Åhlin efter 19.38 av perioden. Efter 12.20 i tredje perioden reducerade Vännäs U18:s Isak Brask på nytt på pass av Simon Rösnäs och Helmer Forsström.

13.32 in i tredje perioden nätade Timrå IK U18:s Elton Sandman på pass av Alvin Svanlund och Albin Klar och ökade ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 3–6-mål med 50 sekunder kvar att spela på nytt genom Lucas Brauer. 3–6-målet blev matchens sista.

Timrå IK U18:s Albin Klar stod för tre poäng, varav ett mål, Lucas Brauer gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Elton Sandman gjorde ett mål och två assist.

Vännäs U18 har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Timrå IK U18 har sex poäng.

Söndag 16 november spelar Vännäs U18 borta mot Luleå U18 14.00 och Timrå IK U18 mot Björklöven U18 borta 13.15 i Nolia Ishall.

Vännäs U18–Timrå IK U18 3–6 (1–3, 1–1, 1–2)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 0–1 (5.15) Manfred Wennerberg (Edvin Norin, Elton Sandman), 0–2 (7.33) Lucas Brauer (Albin Klar, Milton Sjöberg), 1–2 (10.41) Noel Snis, 1–3 (15.36) Albin Klar (Lucas Brauer).

Andra perioden: 1–4 (35.40) Manfred Wennerberg (Elton Sandman, Melker Lundgren), 2–4 (39.38) Gordon Åhlin (Anton Nilsson, Helmer Forsström).

Tredje perioden: 3–4 (52.20) Isak Brask (Simon Rösnäs, Helmer Forsström), 3–5 (53.32) Elton Sandman (Alvin Svanlund, Albin Klar), 3–6 (59.10) Lucas Brauer.

Nästa match:

Vännäs U18: Luleå HF, borta, 16 november

Timrå IK U18: IF Björklöven, borta, 16 november