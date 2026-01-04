Seger för SSK U18 mot Linköping HC U18 i U18 Nationell södra herr

SSK U18-seger med 4–2 mot Linköping HC U18

Oscar Lindén matchvinnare för SSK U18

SSK U18 nu sjätte, Linköping HC U18 på tionde plats

SSK U18 segrade på hemmaplan i Scaniarinken mot Linköping HC U18 i första matchen i U18 Nationell södra herr. 4–2 (1–0, 2–1, 1–1) slutade matchen på söndagen.

SSK U18–Linköping HC U18 – mål för mål

Henry Nicolaysen gav SSK U18 ledningen efter åtta minuter framspelad av Viggo Fors och Loke Åkesson.

Linköping HC U18 kvitterade till 1–1 genom Victor Blårand i andra perioden.

SSK U18 gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Winston Ilmarsson och Oscar Lindén.

7.39 in i tredje perioden slog Loke Åkesson till på pass av Mille Forslund och Oscar Lindén och ökade ledningen.

12.16 in i perioden satte Oscar Helmfrid pucken framspelad av Benjamin Jismyr och Edwin Lundqvist och reducerade. Men mer än så orkade Linköping HC U18 inte med.

Loke Åkesson gjorde ett mål för SSK U18 och spelade dessutom fram till två mål.

För SSK U18 gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Linköping HC U18 är på tionde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 15 februari i Stångebro Ishall.

I nästa match, måndag 5 januari möter SSK U18 HV 71 hemma i Scaniarinken 19.00 medan Linköping HC U18 spelar borta mot Örebro Hockey U18 18.30.

SSK U18–Linköping HC U18 4–2 (1–0, 2–1, 1–1)

U18 Nationell södra herr, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (8.09) Henry Nicolaysen (Viggo Fors, Loke Åkesson).

Andra perioden: 1–1 (33.08) Victor Blårand (Oscar Helmfrid, Gustav Bernhardsson), 2–1 (33.31) Winston Ilmarsson (Loke Åkesson, Viggo Carlson), 3–1 (34.25) Oscar Lindén.

Tredje perioden: 4–1 (47.39) Loke Åkesson (Mille Forslund, Oscar Lindén), 4–2 (52.16) Oscar Helmfrid (Benjamin Jismyr, Edwin Lundqvist).

Nästa match:

SSK U18: HV 71, hemma, 5 januari 19.00

Linköping HC U18: Örebro HK, borta, 5 januari 18.30

