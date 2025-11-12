Seger för Skellefteå AIK U18 mot Vännäs U18

Skellefteå AIK U18 segrade – 10–1 mot Vännäs U18

Carl Lundberg matchvinnare för Skellefteå AIK U18

Andra raka segern för Skellefteå AIK U18

Skellefteå AIK U18 vann med 10–1 (3–1, 3–0, 4–0) i topp 6-serien i U18 regional norr herr på hemmaplan mot Vännäs U18 på onsdagen.

Skellefteå AIK U18–Vännäs U18 – mål för mål

Skellefteå AIK U18 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.57 genom Elliot Nyström och gick upp till 2–0. Vännäs U18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Skellefteå AIK U18 dock ryckt åt sig ledningen med 3–1. Även i andra perioden var Skellefteå AIK U18 starkast och gick från 3–1 till 6–1 genom mål av Malte Olofsson, Elliot Nyström och Werner Hansson. Skellefteå AIK U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–1. Målen i sista perioden gjordes av Mio Forssell, Werner Hansson, Ed Forsfjäll och Milton Westermark.

Mio Forssell och Carl Lundberg gjorde ett mål och två assist var för Skellefteå AIK U18.

Skellefteå AIK U18 har nu åtta poäng efter fyra spelade matcher medan Vännäs U18 är utan poäng efter två matcher.

I nästa match möter Skellefteå AIK U18 Björklöven U18 borta på torsdag 20 november 19.15. Vännäs U18 möter Timrå IK U18 lördag 15 november 13.00 hemma.

Skellefteå AIK U18–Vännäs U18 10–1 (3–1, 3–0, 4–0)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (1.57) Elliot Nyström (Mio Forssell, Herbert Hällis), 2–0 (6.36) Carl Lundberg (Malte Olofsson), 2–1 (8.10) Emil Renström (Raitis Riekstins, Elvis Eriksson), 3–1 (13.44) Ed Forsfjäll (Mio Forssell, Manne Nyström).

Andra perioden: 4–1 (29.36) Malte Olofsson (Herbert Hällis, Elliot Nyström), 5–1 (33.18) Elliot Nyström (Carl Lundberg, Malte Olofsson), 6–1 (37.34) Werner Hansson (Love Lorentzon).

Tredje perioden: 7–1 (41.28) Milton Westermark (Axel Sundelin), 8–1 (47.33) Mio Forssell (Andreas Harlin Sundin, Manne Nyström), 9–1 (51.36) Werner Hansson (Ludvig Vestman, Carl Lundberg), 10–1 (52.29) Ed Forsfjäll (Manne Nyström).

Nästa match:

Skellefteå AIK U18: IF Björklöven, borta, 20 november

Vännäs U18: Timrå IK, hemma, 15 november