Seger för Rögle – steg åt rätt håll mot Linköping HC U18

Seger för Rögle med 6–4 mot Linköping HC U18

Ebbe Gath gjorde två mål för Rögle

Olle Bülow avgjorde för Rögle

Rögle har varit i en svacka med fem förluster i rad i U18 regional syd topp 6 herr. Men borta mot Linköping HC U18 bröts den tunga sviten. Det blev 4–6 (1–2, 2–0, 1–4) i matchen i Stångebro.

Ebbe Gath tvåmålsskytt för Rögle

Rögle startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Ebbe Gath och Noah Nilsson innan Linköping HC U18 svarade och gjorde 2–1 genom Vincent Näsström.

Efter 14.54 i andra perioden slog Edwin Lundqvist till framspelad av Oscar Holmertz och Markus Linderoth och kvitterade för Linköping HC U18.

Benjamin Jismyr gjorde dessutom 3–2 efter 16.12 på pass av Oliver Ericsson.

Rögle hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.05 genom Ebbe Gath och gick upp till 3–4 innan Linköping HC U18 svarade.

4–6 blev det till slut för Rögle.

Rögle ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Linköping HC U18 är på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Linköping HC U18 tar sig an Frölunda i nästa match hemma torsdag 4 december 19.00. Rögle möter samma dag 18.00 Malmö hemma.

Linköping HC U18–Rögle 4–6 (1–2, 2–0, 1–4)

U18 regional syd topp 6 herr, Stångebro

Första perioden: 0–1 (4.16) Ebbe Gath (Vide Forsmark, Edvin Torstensson), 0–2 (8.23) Noah Nilsson (Hugo Sandblom), 1–2 (14.33) Vincent Näsström.

Andra perioden: 2–2 (34.54) Edwin Lundqvist (Oscar Holmertz, Markus Linderoth), 3–2 (36.12) Benjamin Jismyr (Oliver Ericsson).

Tredje perioden: 3–3 (45.05) Ebbe Gath (Alwin Odnell, Hugo Wieden), 3–4 (54.24) Hugo Wieden, 4–4 (57.17) Ture Holmér (Edwin Lundqvist, Victor Tjäder), 4–5 (59.09) Olle Bülow (Felix Svensson), 4–6 (59.22) Liam Adolfsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping HC U18: 2-1-2

Rögle: 1-1-3

Nästa match:

Linköping HC U18: Frölunda, hemma, 4 december

Rögle: IF Malmö Redhawks, hemma, 4 december