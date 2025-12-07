Seger för Modo Hockey U18 på bortaplan mot Skellefteå AIK U18

Seger för Modo Hockey U18 med 5–4 mot Skellefteå AIK U18

Modo Hockey U18:s Milan Sundström tvåmålsskytt

Kid Åkerman avgjorde för Modo Hockey U18

Modo Hockey U18 vann mot Skellefteå AIK U18 på bortaplan i topp 6-serien i U18 regional norr herr. Segersiffrorna skrevs till 5–4 (0–2, 3–0, 2–2).

Segermålet för Modo Hockey U18 stod Kid Åkerman för 17.45 in i tredje perioden.

Elliot Nyström gav Skellefteå AIK U18 ledningen efter 7.40 assisterad av Carl Lundberg och Manne Nyström.

2–0 kom efter 8.57 genom Carl Lundberg efter förarbete av Mio Forssell och Alfons Sundström.

Modo Hockey U18 gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 2–0 till ledning med 2–3.

Modo Hockey U18 inledde tredje perioden med att göra 2–4 genom Milan Sundström innan Skellefteå AIK U18 svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Manne Nyström för framspelad av Mio Forssell och Douglas Johnsson efter 13.32.

I slutminuterna var det dock Modo Hockey U18 som punkterade matchen. Kid Åkerman gjorde matchavgörande 4–5 efter 17.45, på pass av Milan Sundström och Oscar Eriksson.

Kid Åkerman gjorde ett mål för Modo Hockey U18 och två assist och Milan Sundström stod för tre poäng, varav två mål.

Topp 6-serien i U18 regional norr herr är nu färdigspelad. Skellefteå AIK U18 slutar på första plats och Modo Hockey U18 på andra plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.

Skellefteå AIK U18–Modo Hockey U18 4–5 (2–0, 0–3, 2–2)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (7.40) Elliot Nyström (Carl Lundberg, Manne Nyström), 2–0 (8.57) Carl Lundberg (Mio Forssell, Alfons Sundström).

Andra perioden: 2–1 (27.04) Kristian Hägglöf (Kid Åkerman, Emil Wagner), 2–2 (37.36) Milan Sundström (Oscar Eriksson, Kid Åkerman), 2–3 (38.46) Leon Schenk (Ludvig Bodén, Kristian Hägglöf).

Tredje perioden: 2–4 (40.33) Milan Sundström (Sam Kusuki, Melvin Nylén), 3–4 (49.27) Ludvig Vestman (Hjalmar Morén Holmström, Elliot Nyström), 4–4 (53.32) Manne Nyström (Mio Forssell, Douglas Johnsson), 4–5 (57.45) Kid Åkerman (Milan Sundström, Oscar Eriksson).