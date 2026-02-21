Seger för HV 71 – steg åt rätt håll mot Grums

HV 71-seger med 2–0 mot Grums

Olle Sandberg avgjorde för HV 71

Sjätte raka förlusten för Grums

HV 71 har haft en tuff period med fyra förluster i följd i U18 Nationell södra herr. Men borta mot Grums bröts den tunga sviten. Det blev 0–2 (0–1, 0–1, 0–0) i matchen i Billerudhallen.

I och med detta har Grums sex förluster i rad.

Grums–HV 71 – mål för mål

Olle Sandberg gav HV 71 ledningen efter 18.02 efter förarbete av Alfred Nordén och Vilmer Jansson.

Efter 14.10 i andra perioden nätade Jacob Aldén framspelad av Fabian Merkle Rohdin och gjorde 0–2.

I tredje perioden höll HV 71 i sin 2–0-ledning och vann.

Grums har fem förluster och 4–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan HV 71 har en vinst och fyra förluster och 16–22 i målskillnad.

Det här betyder att Grums ligger kvar på tolfte och sista plats i tabellen och HV 71 på sjunde plats.

Lagens första möte för säsongen vann HV 71 med 6–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 22 februari. Då möter Grums Linköping HC U18 i Billerudhallen 13.00. HV 71 tar sig an Färjestad borta 12.00.

Grums–HV 71 0–2 (0–1, 0–1, 0–0)

U18 Nationell södra herr, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (18.02) Olle Sandberg (Alfred Nordén, Vilmer Jansson).

Andra perioden: 0–2 (34.10) Jacob Aldén (Fabian Merkle Rohdin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 0-0-5

HV 71: 1-1-3

Nästa match:

Grums: Linköping HC, hemma, 22 februari 13.00

HV 71: Färjestads BK, borta, 22 februari 12.00