Seger för Djurgården borta mot Huddinge IK

- Djurgården vann med 3–1 mot Huddinge IK
- Tom Pråhl avgjorde för Djurgården
- Tredje raka segern för Djurgården
Djurgården vann borta mot Huddinge IK i U18 regional öst topp 6 herr. Matchen på söndagen slutade 1–3 (1–2, 0–1, 0–0).
SSK U18 nästa för Djurgården
Huddinge IK tog ledningen i första perioden genom Hampus Nordlander.
Oliver Sundberg och Tom Pråhl låg sen bakom vändningen till 1–2 för Djurgården. Efter 2.25 i andra perioden slog Oskar Persson till på pass av Lukas Mattsson och gjorde 1–3. Därmed hade laget vänt matchen. I tredje perioden höll Djurgården i sin 3–1-ledning och vann.
Djurgården vann senast lagen möttes med 4–3 i Björkängshallen.
Den 8 december spelar lagen mot varandra på nytt, på Hovet.
Nästa motstånd för Huddinge IK är Täby. Lagen möts torsdag 20 november 19.30 i Tibble Ishall. Djurgården tar sig an SSK U18 hemma tisdag 18 november 19.00.
Huddinge IK–Djurgården 1–3 (1–2, 0–1, 0–0)
U18 regional öst topp 6 herr, Björkängshallen
Första perioden: 1–0 (8.20) Hampus Nordlander (Theodor Norström, Oscar Gisslander), 1–1 (9.38) Oliver Sundberg (Tom Pråhl, Egon Ekberg), 1–2 (15.33) Tom Pråhl (Egon Ekberg, Leo Schlegel).
Andra perioden: 1–3 (22.25) Oskar Persson (Lukas Mattsson).
Nästa match:
Huddinge IK: IFK Täby HC, borta, 20 november
Djurgården: Södertälje SK, hemma, 18 november
