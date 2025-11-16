Seger för Djurgården borta mot Huddinge IK

Djurgården vann med 3–1 mot Huddinge IK

Tom Pråhl avgjorde för Djurgården

Tredje raka segern för Djurgården

Djurgården vann borta mot Huddinge IK i U18 regional öst topp 6 herr. Matchen på söndagen slutade 1–3 (1–2, 0–1, 0–0).

SSK U18 nästa för Djurgården

Huddinge IK tog ledningen i första perioden genom Hampus Nordlander.

Oliver Sundberg och Tom Pråhl låg sen bakom vändningen till 1–2 för Djurgården. Efter 2.25 i andra perioden slog Oskar Persson till på pass av Lukas Mattsson och gjorde 1–3. Därmed hade laget vänt matchen. I tredje perioden höll Djurgården i sin 3–1-ledning och vann.

Djurgården vann senast lagen möttes med 4–3 i Björkängshallen.

Den 8 december spelar lagen mot varandra på nytt, på Hovet.

Nästa motstånd för Huddinge IK är Täby. Lagen möts torsdag 20 november 19.30 i Tibble Ishall. Djurgården tar sig an SSK U18 hemma tisdag 18 november 19.00.

Huddinge IK–Djurgården 1–3 (1–2, 0–1, 0–0)

U18 regional öst topp 6 herr, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (8.20) Hampus Nordlander (Theodor Norström, Oscar Gisslander), 1–1 (9.38) Oliver Sundberg (Tom Pråhl, Egon Ekberg), 1–2 (15.33) Tom Pråhl (Egon Ekberg, Leo Schlegel).

Andra perioden: 1–3 (22.25) Oskar Persson (Lukas Mattsson).

Nästa match:

Huddinge IK: IFK Täby HC, borta, 20 november

Djurgården: Södertälje SK, hemma, 18 november