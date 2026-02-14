Seger för Björklöven U18 mot Almtuna i U18 Nationell norra

Björklöven U18 segrade – 7–3 mot Almtuna

Mathias Sivertsen Andresen med tre mål för Björklöven U18

Eddie Dennerås avgjorde för Björklöven U18

Det blev Björklöven U18 som vann på bortaplan mot Almtuna i U18 Nationell norra. 3–7 (0–2, 1–2, 2–3) slutade matchen på lördagen.

Björklöven U18:s tränare Oskar Hägglund om matchen:

– Idag tycker jag vi gör en gedigen insats i 60 minuter. Vi spelar bra både med – och utan puck, vi spelar uppoffrande och vinner rättvist.

Mathias Sivertsen Andresen med tre mål för Björklöven U18

Björklöven U18 tog ledningen efter 7.59 genom Carl Karmehag på pass av Mathias Sivertsen Andresen och Kristaps Katkovskis. Efter 16.20 gjorde laget 0–2 när Mathias Sivertsen Andresen fick träff efter förarbete av Salim Ismailov och Alexander Lyrenäs.

Björklöven U18 ökade ledningen till 0–3 genom Salim Ismailov efter 6.14 i andra perioden.

Almtuna reducerade dock till 1–3 genom Nahuel Valdebenito efter 9.37 av perioden.

Efter 10.52 ökade Björklöven U18 på till 1–4 genom Eddie Dennerås.

Björklöven U18 vann också tredje perioden 2–3 och matchen slutade 3–7.

Björklöven U18:s Mathias Sivertsen Andresen stod för fyra poäng, varav tre mål. Douglas Jönsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Almtuna.

Almtuna har två vinster och tre förluster och 12–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Björklöven U18 har tre vinster och två förluster och 16–15 i målskillnad.

Björklöven U18 ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Almtuna är på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Almtuna med 4–1.

Almtuna tar sig an Modo Hockey U18 i nästa match hemma söndag 15 februari 12.15. Björklöven U18 möter samma dag 13.15 Brynäs borta.

Almtuna–Björklöven U18 3–7 (0–2, 1–2, 2–3)

U18 Nationell norra, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (7.59) Carl Karmehag (Mathias Sivertsen Andresen, Kristaps Katkovskis), 0–2 (16.20) Mathias Sivertsen Andresen (Salim Ismailov, Alexander Lyrenäs).

Andra perioden: 0–3 (26.14) Salim Ismailov (Nick Travergård, Jesper Vallin), 1–3 (29.37) Nahuel Valdebenito (Douglas Jönsson), 1–4 (30.52) Eddie Dennerås.

Tredje perioden: 2–4 (41.56) Douglas Jönsson (Anton Persson, Adrian Ersoy), 2–5 (50.41) Mathias Sivertsen Andresen (Nick Travergård, Carl Karmehag), 2–6 (53.41) Mathias Sivertsen Andresen (Wiggo Häggström, Erik Björkman), 2–7 (54.35) Eddie Dennerås (Sixten Gustavsson, Victor Meneghetti), 3–7 (59.55) Douglas Jönsson (Adrian Ersoy).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 2-0-3

Björklöven U18: 3-0-2

Nästa match:

Almtuna: Modo Hockey, hemma, 15 februari 12.15

Björklöven U18: Brynäs IF, borta, 15 februari 13.15