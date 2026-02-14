Seger för AIK mot Östersunds IK U18

AIK-seger med 5–1 mot Östersunds IK U18

Sixten Zakrisson avgjorde för AIK

Andra raka segern för AIK

AIK vann mötet i U18 Nationell norra på hemmaplan mot Östersunds IK U18, med 5–1 (2–1, 1–0, 2–0).

Timrå IK U18 nästa för AIK

Östersunds IK U18 tog ledningen i början av första perioden genom William Gunnarsson.

Sixten Zakrisson och Christian Furuvik gjorde att AIK vände till underläget till ledning med 2–1.

Efter 17.57 i andra perioden slog Manne Arwenhed till framspelad av Walter Lundgren och Alexander Hedberg Bouveron och gjorde 3–1.

17.58 in i tredje perioden fick Tobias Pärmeteg utdelning på pass av Victor Kumpulainen och Christian Furuvik och ökade ledningen. Laget avslutade matchen med sitt 5–1-mål med 1.53 kvar att spela genom Emilio Pasic efter pass från Vidar Liljeblad och Viking Simon.

Resultatet innebär att AIK ligger kvar på åttonde plats och Östersunds IK U18 sist, på tolfte plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann AIK med 3–2 efter förlängning .

I nästa match, söndag 15 februari möter AIK Timrå IK U18 hemma i Ulriksdals IP 12.00 medan Östersunds IK U18 spelar borta mot Täby 11.40.

AIK–Östersunds IK U18 5–1 (2–1, 1–0, 2–0)

U18 Nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 0–1 (1.36) William Gunnarsson (Jacob Kumpula Nordin), 1–1 (15.41) Christian Furuvik (Albin Holmgren, Rasmus Kennlöv), 2–1 (16.55) Sixten Zakrisson (Walter Lundgren).

Andra perioden: 3–1 (37.57) Manne Arwenhed (Walter Lundgren, Alexander Hedberg Bouveron).

Tredje perioden: 4–1 (57.58) Tobias Pärmeteg (Victor Kumpulainen, Christian Furuvik), 5–1 (58.07) Emilio Pasic (Vidar Liljeblad, Viking Simon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-1-1

Östersunds IK U18: 1-0-4

Nästa match:

AIK: Timrå IK, hemma, 15 februari 12.00

Östersunds IK U18: IFK Täby HC, borta, 15 februari 11.40