SDE avgjorde i förlängningen mot Almtuna
Följ HockeySverige på
Google news
- SDE vann med 2–1 efter förlängning
- Elton Mannerhill avgjorde för SDE
- SDE nu åttonde, Almtuna på fjärde plats
Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut SDE avgöra den jämna matchen hemma mot Almtuna i U18 regional öst herr. Slutresultatet blev 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0). Stor matchhjälte elva sekunder in i förlängningen blev Elton Mannerhill som stod för det avgörande målet.
Djurgården nästa för SDE
Issy Norstedt gav Almtuna ledningen efter 12.28 assisterad av Fabian Hägerström och Jack Wernerson. Efter 3.20 i andra perioden kvitterade SDE genom Melker Kastevik framspelad av Elton Mannerhill och Nils Pulkkinen. Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning. I förlängningen tog det elva sekunder till SDE också avgjorde till 2–1. Matchvinnare för hemmalaget blev Elton Mannerhill, på pass av Melker Kastevik.
Det här var SDE:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Almtunas andra uddamålsförlust.
SDE ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Almtuna ligger på fjärde plats.
Nästa motstånd för SDE är Djurgården. Lagen möts måndag 6 oktober 19.00 på Hovet. Almtuna tar sig an Flemingsberg hemma söndag 5 oktober 17.00.
SDE–Almtuna 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0)
U18 regional öst herr, Stockhagens Ishall
Första perioden: 0–1 (12.28) Issy Norstedt (Fabian Hägerström, Jack Wernerson).
Andra perioden: 1–1 (23.20) Melker Kastevik (Elton Mannerhill, Nils Pulkkinen).
Förlängning: 2–1 (60.11) Elton Mannerhill (Melker Kastevik).
Nästa match:
SDE: Djurgårdens IF, borta, 6 oktober
Almtuna: Flemingsbergs IK, hemma, 5 oktober
Den här artikeln handlar om: