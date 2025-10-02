SDE avgjorde i förlängningen mot Almtuna

SDE vann med 2–1 efter förlängning

Elton Mannerhill avgjorde för SDE

SDE nu åttonde, Almtuna på fjärde plats

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut SDE avgöra den jämna matchen hemma mot Almtuna i U18 regional öst herr. Slutresultatet blev 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0). Stor matchhjälte elva sekunder in i förlängningen blev Elton Mannerhill som stod för det avgörande målet.

Djurgården nästa för SDE

Issy Norstedt gav Almtuna ledningen efter 12.28 assisterad av Fabian Hägerström och Jack Wernerson. Efter 3.20 i andra perioden kvitterade SDE genom Melker Kastevik framspelad av Elton Mannerhill och Nils Pulkkinen. Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning. I förlängningen tog det elva sekunder till SDE också avgjorde till 2–1. Matchvinnare för hemmalaget blev Elton Mannerhill, på pass av Melker Kastevik.

Det här var SDE:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Almtunas andra uddamålsförlust.

SDE ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Almtuna ligger på fjärde plats.

Nästa motstånd för SDE är Djurgården. Lagen möts måndag 6 oktober 19.00 på Hovet. Almtuna tar sig an Flemingsberg hemma söndag 5 oktober 17.00.

SDE–Almtuna 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0)

U18 regional öst herr, Stockhagens Ishall

Första perioden: 0–1 (12.28) Issy Norstedt (Fabian Hägerström, Jack Wernerson).

Andra perioden: 1–1 (23.20) Melker Kastevik (Elton Mannerhill, Nils Pulkkinen).

Förlängning: 2–1 (60.11) Elton Mannerhill (Melker Kastevik).

Nästa match:

SDE: Djurgårdens IF, borta, 6 oktober

Almtuna: Flemingsbergs IK, hemma, 5 oktober