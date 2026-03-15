Ryck i sista perioden avgjorde för Björklöven U18 borta mot AIK

En jämn match mellan hemmalaget AIK och gästande Björklöven U18 avgjordes först i tredje perioden. Då drog Björklöven U18 ifrån och vann matchen i U18 Nationell norra med 5–3 (2–1, 1–2, 2–0).

Björklöven U18:s tränare Oskar Hägglund om matchen:

– Jag tycker vi gör en gedigen laginsats och spelar ett bra försvarsspel. Med ett bra tålamod och vilja så lyckas vi också avgöra till slut.

Segern var Björklöven U18:s femte på de senaste sex matcherna.

AIK tog ledningen i början av första perioden genom Viking Simon.

Därefter fixade Björklöven U18:s Tom Andersson och Mathias Sivertsen Andresen att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Björklöven U18 gjorde 1–3 genom Alexander Lyrenäs efter 2.50 i andra perioden.

AIK reducerade och kvitterade till 3–3 genom Carl Norrbin och Tobias Pärmeteg.

12.43 in i tredje perioden fick Alexander Lyrenäs utdelning på nytt på pass av Amadeus Johansson och Tom Andersson och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 3–5-mål med 2.60 kvar att spela genom Nick Travergård på passning från Theo Åberg. 3–5-målet blev matchens sista.

U18 Nationell norra är nu färdigspelad. AIK slutar på sjunde plats och Björklöven U18 på åttonde plats. AIK är klart för slutspel.

När lagen möttes senast vann AIK med 1–0.

AIK–Björklöven U18 3–5 (1–2, 2–1, 0–2)

U18 Nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 1–0 (2.38) Viking Simon (Rasmus Kennlöv, Carl Norrbin), 1–1 (4.51) Tom Andersson (Mathias Sivertsen Andresen, Amadeus Johansson), 1–2 (18.11) Mathias Sivertsen Andresen (Nick Travergård).

Andra perioden: 1–3 (22.50) Alexander Lyrenäs (Sixten Gustavsson, Jesper Vallin), 2–3 (31.10) Carl Norrbin (Alexander Hedberg Bouveron, Alfred Ridal), 3–3 (39.54) Tobias Pärmeteg (Arvid Ermeskog).

Tredje perioden: 3–4 (52.43) Alexander Lyrenäs (Amadeus Johansson, Tom Andersson), 3–5 (58.00) Nick Travergård (Theo Åberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-0-2

Björklöven U18: 4-1-0