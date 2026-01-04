Rögles fina svit mot Huddinge IK fortsätter

Rögle vann med 6–1 mot Huddinge IK

Arvid Stolt tvåmålsskytt för Rögle

Hugo Sandblom avgjorde för Rögle

Huddinge IK har varit lite av ett drömmotstånd för Rögle. På söndagen tog Rögle ännu en seger borta mot Huddinge IK. Matchen i U18 Nationell södra herr slutade hela 6–1 (2–0, 2–1, 2–0). Det var Rögles femte raka seger mot just Huddinge IK.

Det var Rögles första seger, efter förlusten med 3–4 mot Djurgården i premiären.

Leo Papista gjorde 1–0 till Rögle efter 6.55 assisterad av Nicolai Malm och Felix Svensson.

0–2 kom efter 12.21 när Hugo Sandblom slog till efter förarbete av Noah Nilsson och Mikael Kim.

Huddinge IK reducerade dock till 1–2 genom Hugo Christersson efter 7.32 av perioden.

Rögle gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Arvid Stolt och Vide Forsmark.

8.29 in i tredje perioden slog Noah Nilsson till på pass av Leo Papista och Nils Bartholdsson och ökade ledningen.

Efter 16.59 nätade Arvid Stolt återigen framspelad av Wille Lönqvist och Hugo Sandblom och ökade ledningen för Rögle.

Den 15 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Bjäre Entreprenad Arena.

Nästa motstånd för Huddinge IK är Frölunda. Rögle tar sig an Örebro Hockey U18 hemma. Båda matcherna spelas lördag 10 januari 16.00.

Huddinge IK–Rögle 1–6 (0–2, 1–2, 0–2)

U18 Nationell södra herr, Björkängshallen

Första perioden: 0–1 (6.55) Leo Papista (Nicolai Malm, Felix Svensson), 0–2 (12.21) Hugo Sandblom (Noah Nilsson, Mikael Kim).

Andra perioden: 1–2 (27.32) Hugo Christersson (Måns Velden, Hugo Kvistlund), 1–3 (33.57) Arvid Stolt (Nils Bartholdsson, Felix Svensson), 1–4 (34.29) Vide Forsmark (Hugo Svensson Schramm, Wille Lönqvist).

Tredje perioden: 1–5 (48.29) Noah Nilsson (Leo Papista, Nils Bartholdsson), 1–6 (56.59) Arvid Stolt (Wille Lönqvist, Hugo Sandblom).

Nästa match:

Huddinge IK: Frölunda, borta, 10 januari 16.00

Rögle: Örebro HK, hemma, 10 januari 16.00

