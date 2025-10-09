Rögle vann toppmötet med Växjö

Seger för Rögle med 5–3 mot Växjö

Rögles sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Albin Sundsvik matchvinnare för Rögle

Det var två topplag som möttes i SHL under torsdagen när Rögle tog emot tredjeplacerade Växjö. Rögle vann matchen med 5–3 (1–0, 1–2, 3–1).

Det här innebär att Rögle nu har fem segrar i följd i SHL.

Rögle–Växjö – mål för mål

Rögle tog ledningen efter 15 minuter genom Simon Zether framspelad av Daniel Zaar och Calle Själin. Rögle gjorde 2–0 genom Isac Solberg efter 7.45 i andra perioden.

Växjö reducerade och kvitterade till 2–2 genom Joel Persson och Brian Cooper. Rögle stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–2 till 5–2 på bara 5.39.

Växjö reducerade dock till 5–3 genom Dennis Rasmussen när bara två minuter återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

Rögles Calle Själin hade tre assists och Lubos Horky gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Resultatet innebär att Rögle ligger kvar på andra plats och Växjö på tredje plats i tabellen. Ett fint lyft i tabellen för Rögle som så sent som den 19 september låg på tionde plats.

Lördag 11 oktober 15.15 möter Rögle Frölunda borta i Scandinavium medan Växjö spelar borta mot Luleå.

Rögle–Växjö 5–3 (1–0, 1–2, 3–1)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (15.44) Simon Zether (Daniel Zaar, Calle Själin).

Andra perioden: 2–0 (27.45) Isac Solberg (Simon Zether, Paul Ladue), 2–1 (32.40) Joel Persson (Brogan Rafferty), 2–2 (39.04) Brian Cooper (Lucas Elvenes).

Tredje perioden: 3–2 (51.01) Fredrik Olofsson (Calle Själin, Lubos Horky), 4–2 (52.18) Albin Sundsvik (Lubos Horky, Fredrik Olofsson), 5–2 (56.40) Lubos Horky (Calle Själin, Daniel Zaar), 5–3 (58.58) Dennis Rasmussen (Reid Gardiner, Brogan Rafferty).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 5-0-0

Växjö: 3-0-2

Nästa match:

Rögle: Frölunda HC, borta, 11 oktober

Växjö: Luleå HF, borta, 11 oktober