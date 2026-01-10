Rögle avgjorde i förlängningen mot Örebro Hockey U18

Rögle-seger med 3–2 efter förlängning

Isak Bjorland matchvinnare för Rögle

Andra raka segern för Rögle

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Rögle avgöra den jämna matchen hemma mot Örebro Hockey U18 i U18 Nationell södra herr. Slutresultatet blev 3–2 (0–2, 2–0, 0–0, 1–0). Isak Bjorland spelade en avgörande roll för Rögle med det vinnande målet i förlängningen.

Örebro Hockey U18:s tränare Philip Bjursäter tyckte till om matchen:

– Vi gör en okej förstaperiod, men det vi presterar både i andra och tredje perioden är inte bra nog. Nya tag imorgon.

Rögle–Örebro Hockey U18 – mål för mål

Örebro Hockey U18 tog ledningen efter 4.06 genom Lucas Roynezon med assist av Milo Spelkvist och Olle Törnqvist. Efter 18.53 gjorde laget 0–2 när Lucas Roynezon återigen slog till efter pass från Milo Spelkvist.

Efter 5.06 i andra perioden nätade Melwin Högman på pass av Leo Papista och Wille Lönqvist och reducerade åt Rögle. Leo Papista gjorde dessutom 2–2 efter 9.38 framspelad av Hugo Sandblom och Wille Lönqvist.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

I förlängningen tog det 4.22 innan Rögle också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Isak Bjorland, på pass av Felix Svensson.

För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. Örebro Hockey U18 är på femte plats.

Den 21 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Behrn Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 11 januari. Då möter Rögle SSK U18 i Catena Arena 12.00. Örebro Hockey U18 tar sig an Malmö borta 12.15.

Rögle–Örebro Hockey U18 3–2 (0–2, 2–0, 0–0, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Bjäre Entreprenad Arena

Första perioden: 0–1 (4.06) Lucas Roynezon (Milo Spelkvist, Olle Törnqvist), 0–2 (18.53) Lucas Roynezon (Milo Spelkvist).

Andra perioden: 1–2 (25.06) Melwin Högman (Leo Papista, Wille Lönqvist), 2–2 (29.38) Leo Papista (Hugo Sandblom, Wille Lönqvist).

Förlängning: 3–2 (64.22) Isak Bjorland (Felix Svensson).

Nästa match:

Rögle: Södertälje SK, hemma, 11 januari 12.00

Örebro Hockey U18: IF Malmö Redhawks, borta, 11 januari 12.15