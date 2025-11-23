Pettersson och Lindberg bakom VIK Hockey U18:s avgörande mot Borlänge

VIK Hockey U18 vann med 4–1 mot Borlänge

VIK Hockey U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Oskar Aronsson avgjorde för VIK Hockey U18

VIK Hockey U18 vann borta mot Borlänge i U18 regional väst fortsättning herr med 4–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Axel Pettersson gjorde 1–3 och William Lindberg en minut senare gjorde 1–4 i sista perioden.

Det här innebär att VIK Hockey U18 nu har fem segrar i följd i U18 regional väst fortsättning herr.

Strömsbro nästa för VIK Hockey U18

Sixten Stornils gjorde 1–0 till Borlänge efter elva minuters spel efter förarbete från Fabian Englund Lövgren och Noah Olérs.

Efter 15.21 i andra perioden slog Colin Åkerlind till på pass av Calle Larsson Bergqvist och Axel Pettersson och kvitterade för VIK Hockey U18.

Tredje perioden var länge mållös. VIK Hockey U18 gick från 1–1 till 1–4 genom tre snabba mål på 1.52 i slutet av perioden av Oskar Aronsson, Axel Pettersson och William Lindberg och avgjorde matchen.

Borlänge ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan VIK Hockey U18 leder serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Borlänge är Valbo J18. VIK Hockey U18 tar sig an Strömsbro hemma. Båda matcherna spelas torsdag 27 november 19.00.

Borlänge–VIK Hockey U18 1–4 (1–0, 0–1, 0–3)

U18 regional väst fortsättning herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (11.04) Sixten Stornils (Fabian Englund Lövgren, Noah Olérs).

Andra perioden: 1–1 (35.21) Colin Åkerlind (Calle Larsson Bergqvist, Axel Pettersson).

Tredje perioden: 1–2 (57.27) Oskar Aronsson (Elias Bräck, William Arvsäter), 1–3 (58.35) Axel Pettersson (Elias Bräck, Colin Åkerlind), 1–4 (59.19) William Lindberg (Calle Larsson Bergqvist, Noah Forsberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 2-0-3

VIK Hockey U18: 5-0-0

Nästa match:

Borlänge: Valbo HC, borta, 27 november

VIK Hockey U18: Strömsbro IF, hemma, 27 november