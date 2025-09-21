Oskarshamn vann med 4–2 mot Troja-Ljungby U18

Oskarshamn segrade – 4–2 mot Troja-Ljungby U18

Axel Flink avgjorde för Oskarshamn

Oskarshamn nu sjätte, Troja-Ljungby U18 på sjunde plats

Hemmalaget Oskarshamn segrade i Be-Ge Hockey Center mot Troja-Ljungby U18 i U18 regional syd herr. 4–2 (0–0, 3–0, 1–2) slutade matchen på söndagen.

Oskarshamn–Troja-Ljungby U18 – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. Oskarshamn stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.45. Troja-Ljungby U18 reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Jacob Beskow och Adam Larsson i tredje perioden.

Oskarshamn kunde dock avgöra till 4–2 med 6.49 kvar av matchen genom Wilhelm Olsson.

Troja-Ljungby U18 har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter tre spelade matcher. Oskarshamn tog nu sin första seger.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 25 september. Då möter Oskarshamn Rögle i Bjäre Entreprenad Arena 19.00. Troja-Ljungby U18 tar sig an Malmö hemma 19.15.

Oskarshamn–Troja-Ljungby U18 4–2 (0–0, 3–0, 1–2)

U18 regional syd herr, Be-Ge Hockey Center

Andra perioden: 1–0 (20.47) Richárd Orgoványi (Casper Bjering Dahlén, Melker Vidsäter), 2–0 (25.06) Anton Jenssen (Emil Boberg, Wilhelm Olsson), 3–0 (29.32) Axel Flink (Noah Lundh).

Tredje perioden: 3–1 (42.43) Jacob Beskow (Michael Hadnagy, Musse Paulson), 3–2 (47.21) Adam Larsson (Valter Elisson), 4–2 (53.11) Wilhelm Olsson (Richárd Orgoványi, Melker Vidsäter).

Nästa match:

Oskarshamn: Rögle BK, borta, 25 september

Troja-Ljungby U18: IF Malmö Redhawks, hemma, 25 september