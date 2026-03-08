Oscar Lindén i målform när SSK U18 vann mot Huddinge IK

SSK U18 vann med 5–2 mot Huddinge IK

Oscar Lindén gjorde två mål för SSK U18

SSK U18:s sjunde seger för säsongen

SSK U18 vann på bortaplan mot Huddinge IK i U18 Nationell södra herr med 5–2 på söndagen.

SSK U18:s Oscar Lindén tvåmålsskytt

SSK U18 tog ledningen efter fyra minuters spel genom Oscar Lindén efter förarbete från Mille Forslund. Efter 17.05 gjorde laget 0–2 när Jonathan Cremonese hittade rätt på pass av David Niederleitner och Alvin Wretling.

Huddinge IK reducerade och kvitterade till 2–2 genom Hugo Christersson och Elias Fredriksson i andra perioden.

SSK U18 gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 2–4, målen av Oscar Lindén och Viggo Fors.

9.47 in i tredje perioden satte Winston Ilmarsson pucken på pass av Felix Thörn och Adrian Norin och ökade ledningen.

Med två omgångar kvar är Huddinge IK på elfte plats i tabellen medan SSK U18 är på nionde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Lördag 14 mars 14.15 spelar Huddinge IK borta mot Färjestad. SSK U18 möter Frölunda borta i Frölundaborg fredag 13 mars 19.00.

Huddinge IK–SSK U18 2–5 (0–2, 2–2, 0–1)

U18 Nationell södra herr, Björkängshallen

Första perioden: 0–1 (4.26) Oscar Lindén (Mille Forslund), 0–2 (17.05) Jonathan Cremonese (David Niederleitner, Alvin Wretling).

Andra perioden: 1–2 (26.03) Hugo Christersson (Theodor Norström), 2–2 (26.43) Elias Fredriksson (Emil Forslund, Theodor Norström), 2–3 (31.27) Oscar Lindén (Noel Lundell), 2–4 (35.39) Viggo Fors.

Tredje perioden: 2–5 (49.47) Winston Ilmarsson (Felix Thörn, Adrian Norin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge IK: 1-0-4

SSK U18: 2-1-2

Nästa match:

Huddinge IK: Färjestads BK, borta, 14 mars 14.15

SSK U18: Frölunda, borta, 13 mars 19.00