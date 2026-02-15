Örebro Hockey U18 segrade mot HV 71 i U18 Nationell södra herr

Seger för Örebro Hockey U18 med 8–5 mot HV 71

Örebro Hockey U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Milo Spelkvist tremålsskytt för Örebro Hockey U18

Det blev Örebro Hockey U18 som vann på bortaplan mot HV 71 i U18 Nationell södra herr. 5–8 (1–2, 1–3, 3–3) slutade matchen på söndagen.

Örebro Hockey U18:s tränare Philip Bjursäter kommenterade matchen:

– Jag tycker vi är klart bättre i två perioder, men faller tillbaka lite i tredje och gör det lite onödigt spännande. Man skulle lätt kunna säga att tredjeperioden är charmen med juniorhockey, det är fullständig rock n roll.

Segern var Örebro Hockey U18:s femte på de senaste sex matcherna.

I och med detta har HV 71 fyra förluster i rad.

Arvid Jansson matchvinnare för Örebro Hockey U18

Örebro Hockey U18 dominerade i första perioden. Laget vann perioden med 2–1.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 2–5.

Tredje perioden slutade 3–3 och Örebro Hockey U18 vann matchen med 8–5.

Milo Spelkvist gjorde tre mål för Örebro Hockey U18.

I tabellen innebär det här att Örebro Hockey U18 nu ligger på tredje plats i tabellen. HV 71 är på sjunde plats. HV 71 var trea i tabellen för 29 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

När lagen senast möttes vann Örebro Hockey med 8–5.

HV 71 tar sig an Grums i nästa match borta lördag 21 februari 16.00. Örebro Hockey U18 möter samma dag 15.30 Rögle hemma.

HV 71–Örebro Hockey U18 5–8 (1–2, 1–3, 3–3)

U18 Nationell södra herr, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (1.14) Milo Spelkvist (William Aaram Olsen, Lucas Roynezon), 1–1 (9.03) Alfred Nordén (Isak Alvudd, Olle Sandberg), 1–2 (14.29) William Olofsson (Mio Kåberg, Olle Törnqvist).

Andra perioden: 1–3 (21.44) Milo Spelkvist (Svante Forsman, Olle Törnqvist), 1–4 (23.01) Dante Bergfors (Anton Hellgren), 1–5 (34.03) Jack Wildeman (William Olofsson, Oliver Franke), 2–5 (39.54) Tobias Krestan.

Tredje perioden: 3–5 (45.20) Sam Tillström (Samuel Storck, Emil Strålberg), 3–6 (50.59) Arvid Jansson (Benjamin Ask Haglund, Dante Bergfors), 4–6 (51.32) Jacob Aldén (Martinus Schioldan), 5–6 (51.45) Oscar Söderström, 5–7 (52.29) Milo Spelkvist (Lucas Roynezon, William Aaram Olsen), 5–8 (58.46) Arvid Jansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 1-1-3

Örebro Hockey U18: 4-0-1

Nästa match:

HV 71: Grums IK, borta, 21 februari 16.00

Örebro Hockey U18: Rögle BK, hemma, 21 februari 15.30