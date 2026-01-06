Örebro Hockey U18 vann mot HV 71 efter Lukas Svenssons två mål

Örebro Hockey U18-seger med 8–5 mot HV 71

Lukas Svensson tvåmålsskytt för Örebro Hockey U18

Olle Törnqvist avgjorde för Örebro Hockey U18

Det blev Örebro Hockey U18 som gick segrande ur mötet med HV 71 i U18 Nationell södra herr på hemmaplan, med 8–5 (2–2, 4–1, 2–2).

– En kul match, vi bytte chanser med HV men kunde genom smartness och skill både utnyttja våra chanser, och spela bort deras. Jag är nöjd med matchen, kommenterade Örebro Hockey U18:s tränare Philip Bjursäter.

Det var andra raka segern för Örebro Hockey U18, efter 3–2 mot Linköping HC U18 i premiären.

Lukas Svensson med två mål för Örebro Hockey U18

HV 71 tog ledningen i första perioden genom Olle Sandberg.

Därefter fixade Örebro Hockey U18:s Milo Spelkvist och Filip Wahlén att laget vände underläge till ledning med 2–1.

HV 71 kvitterade till 2–2 genom Jacob Aldén.

Örebro Hockey U18 var starkast i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 6–3.

Tredje perioden slutade 2–2 och Örebro Hockey U18 vann matchen med 8–5.

HV 71:s Alexander Thunblom stod för tre poäng, varav två mål och Olle Sandberg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Lucas Roynezon och Olle Törnqvist gjorde ett mål och två assist var för Örebro Hockey U18.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 februari i Husqvarna Garden.

Lördag 10 januari spelar Örebro Hockey U18 borta mot Rögle 16.00 och HV 71 mot Grums hemma 16.30 i Prolympiahallen.

Örebro Hockey U18–HV 71 8–5 (2–2, 4–1, 2–2)

U18 Nationell södra herr, Behrn Arena

Första perioden: 0–1 (9.50) Olle Sandberg (Alfred Nordén, Hugo Eriksson), 1–1 (13.59) Filip Wahlén (William Olofsson, Mio Kåberg), 2–1 (16.22) Milo Spelkvist (Lucas Roynezon, William Aaram Olsen), 2–2 (18.22) Jacob Aldén (Teo Fredsson, Oscar Söderström).

Andra perioden: 2–3 (20.25) Alfred Nordén (Alexander Thunblom, Olle Sandberg), 3–3 (23.54) Emil Gustafsson (William Aaram Olsen, Milo Spelkvist), 4–3 (25.17) Lucas Roynezon (Olle Törnqvist, Milo Spelkvist), 5–3 (27.49) Lukas Svensson (Benjamin Ask Haglund), 6–3 (39.34) Olle Törnqvist (Oliver Franke, Svante Forsman).

Tredje perioden: 6–4 (41.21) Alexander Thunblom (Isak Alvudd, Olle Sandberg), 7–4 (42.38) Carl Gustafsson (Lucas Roynezon, William Aaram Olsen), 7–5 (55.52) Alexander Thunblom (Nils Valfridsson), 8–5 (59.30) Lukas Svensson (Olle Törnqvist, Benjamin Ask Haglund).

Nästa match:

Örebro Hockey U18: Rögle BK, borta, 10 januari 16.00

HV 71: Grums IK, hemma, 10 januari 16.30