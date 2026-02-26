Örebro Hockey U18 starkare än Grums – höll nollan och vann
- Seger för Örebro Hockey U18 med 3–0 mot Grums
- Örebro Hockey U18:s sjunde seger på de senaste nio matcherna
- Örebro Hockey U18:s Lukas Svensson tvåmålsskytt
Örebro Hockey U18 höll nollan och vann på hemmaplan mot Grums i U18 Nationell södra herr. Matchen slutade 3–0 (1–0, 1–0, 1–0).
– Det var okej, en relativt stabil insats. Vi är nöjda med tre poäng, kommenterade Örebro Hockey U18:s tränare Philip Bjursäter.
Segern var Örebro Hockey U18:s sjunde på de senaste nio matcherna.
Lukas Svensson tvåmålsskytt för Örebro Hockey U18
Lukas Svensson gjorde 1–0 till Örebro Hockey U18 efter 8.20 framspelad av Lucas Roynezon.
Efter 5.20 i andra perioden slog Lukas Svensson till återigen på pass av Emil Gustafsson och William Aaram Olsen och gjorde 2–0.
Efter 9.27 i tredje perioden gjorde Oliver Franke också 3–0 efter förarbete av William Olofsson och Benjamin Ask Haglund.
Örebro Hockey U18 ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Grums är på tolfte och sista plats.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Örebro HK vunnit.
I nästa omgång har Örebro Hockey U18 Färjestad hemma i Behrn Arena, tisdag 3 mars 19.00. Grums spelar hemma mot Rögle lördag 7 mars 15.00.
Örebro Hockey U18–Grums 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)
U18 Nationell södra herr, Behrn Arena
Första perioden: 1–0 (8.20) Lukas Svensson (Lucas Roynezon).
Andra perioden: 2–0 (25.20) Lukas Svensson (Emil Gustafsson, William Aaram Olsen).
Tredje perioden: 3–0 (49.27) Oliver Franke (William Olofsson, Benjamin Ask Haglund).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Örebro Hockey U18: 3-0-2
Grums: 1-0-4
Nästa match:
Örebro Hockey U18: Färjestads BK, hemma, 3 mars 19.00
Grums: Rögle BK, hemma, 7 mars 15.00
