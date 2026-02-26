Örebro Hockey U18 starkare än Grums – höll nollan och vann

Seger för Örebro Hockey U18 med 3–0 mot Grums

Örebro Hockey U18:s sjunde seger på de senaste nio matcherna

Örebro Hockey U18:s Lukas Svensson tvåmålsskytt

Örebro Hockey U18 höll nollan och vann på hemmaplan mot Grums i U18 Nationell södra herr. Matchen slutade 3–0 (1–0, 1–0, 1–0).

– Det var okej, en relativt stabil insats. Vi är nöjda med tre poäng, kommenterade Örebro Hockey U18:s tränare Philip Bjursäter.

Segern var Örebro Hockey U18:s sjunde på de senaste nio matcherna.

Lukas Svensson tvåmålsskytt för Örebro Hockey U18

Lukas Svensson gjorde 1–0 till Örebro Hockey U18 efter 8.20 framspelad av Lucas Roynezon.

Efter 5.20 i andra perioden slog Lukas Svensson till återigen på pass av Emil Gustafsson och William Aaram Olsen och gjorde 2–0.

Efter 9.27 i tredje perioden gjorde Oliver Franke också 3–0 efter förarbete av William Olofsson och Benjamin Ask Haglund.

Örebro Hockey U18 ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Grums är på tolfte och sista plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Örebro HK vunnit.

I nästa omgång har Örebro Hockey U18 Färjestad hemma i Behrn Arena, tisdag 3 mars 19.00. Grums spelar hemma mot Rögle lördag 7 mars 15.00.

Örebro Hockey U18–Grums 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (8.20) Lukas Svensson (Lucas Roynezon).

Andra perioden: 2–0 (25.20) Lukas Svensson (Emil Gustafsson, William Aaram Olsen).

Tredje perioden: 3–0 (49.27) Oliver Franke (William Olofsson, Benjamin Ask Haglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U18: 3-0-2

Grums: 1-0-4

Nästa match:

Örebro Hockey U18: Färjestads BK, hemma, 3 mars 19.00

Grums: Rögle BK, hemma, 7 mars 15.00