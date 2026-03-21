Örebro Hockey U18 klart för kvartsfinal – avgjorde serien mot Frölunda

Örebro Hockey U18 vann med 6–0 mot Frölunda

William Aaram Olsen avgjorde för Örebro Hockey U18

Andra raka segern för Örebro Hockey U18

Segern på hemmaplan med 6–0 (1–0, 3–0, 2–0) i andra matchen gör att Örebro Hockey U18 har vunnit matchserien mot Frölunda i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet. Örebro Hockey U18 vann serien i två raka matcher.

– Jag tycker att vi genomför matchen precis som vi pratade om innan, kanske blev aningen passiva i sista perioden, men tycker ändå att vi hade förhållandevis bra kontroll hela vägen. Sen att det blir 6–0 tycker jag är kul för grabbarna, och ett bra kvitto till att vi är på rätt väg, tyckte Örebro Hockey U18:s tränare Philip Bjursäter.

Det var nionde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Örebro Hockey U18.

Örebro Hockey U18–Frölunda – mål för mål

William Aaram Olsen gav Örebro Hockey U18 ledningen efter 19.36 efter pass från Carl Gustafsson och Svante Forsman.

Även i andra perioden var Örebro Hockey U18 starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Benjamin Ask Haglund, Olle Törnqvist och William Olofsson.

16.56 in i tredje perioden nätade Örebro Hockey U18:s Lukas Svensson och ökade ledningen. Efter 17.42 gjorde Dante Bergfors också 6–0 assisterad av Mio Kåberg.

Örebro Hockey U18 är nu klart för kvartsfinal.

Örebro Hockey U18–Frölunda 6–0 (1–0, 3–0, 2–0)

Åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet

Första perioden: 1–0 (19.36) William Aaram Olsen (Carl Gustafsson, Svante Forsman).

Andra perioden: 2–0 (30.42) Benjamin Ask Haglund (Arvid Jansson), 3–0 (37.33) Olle Törnqvist (William Aaram Olsen, Jack Wildeman), 4–0 (39.08) William Olofsson (Benjamin Ask Haglund, Milo Spelkvist).

Tredje perioden: 5–0 (56.56) Lukas Svensson, 6–0 (57.42) Dante Bergfors (Mio Kåberg).

Slutresultat i serien: Örebro Hockey U18–Frölunda 2–0