Olle Zetterstedt tremålskytt i Frölundas seger mot Färjestad

Olle Zetterstedt stod för ett hattrick när Frölunda besegrade Färjestad på bortaplan med 4–3 (0–1, 2–1, 1–1, 1–0) efter förlängning i U18 Nationell södra herr.

Segermålet för Frölunda stod Olle Zetterstedt för 1.34 in i förlängningen.

Frölunda har startat med två raka segrar, efter 6–3 mot Grums i premiären.

Färjestad tog ledningen efter 15.08 genom Isak Holtet efter förarbete från Rasmus Röing och Måns Gudmundsson.

Frölunda kvitterade till 1–1 genom Olle Zetterstedt i början av andra perioden i andra perioden.

Färjestad gjorde 2–1 genom Isak Holtet som gjorde sitt andra mål efter 7.00.

Frölunda kvitterade till 2–2 genom Olle Zetterstedt efter 9.53 av perioden.

7.35 in i tredje perioden fick Wiggo Forsberg utdelning framspelad av Karl Röshammar och gav laget ledningen.

8.26 in i perioden satte Max Haglund pucken framspelad av Edvin Näslund och Joacim Olsson och kvitterade.

I förlängningen tog det 1.34 innan Frölunda avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Olle Zetterstedt, framspelad av Wiggo Forsberg.

Olle Zetterstedt gjorde tre mål för Frölunda och Wiggo Forsberg stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 februari i Frölundaborg.

Färjestad tar sig an Linköping HC U18 i nästa match borta lördag 10 januari 15.00. Frölunda möter Växjö hemma torsdag 8 januari 19.00.

Färjestad–Frölunda 3–4 (1–0, 1–2, 1–1, 0–1)

U18 Nationell södra herr, Löfbergs Ice Arena

Första perioden: 1–0 (15.08) Isak Holtet (Rasmus Röing, Måns Gudmundsson).

Andra perioden: 1–1 (21.05) Olle Zetterstedt (Wiggo Forsberg), 2–1 (27.00) Isak Holtet (Simon Näslund, Rasmus Röing), 2–2 (29.53) Olle Zetterstedt (Mio Belin, Elton Mildaeus).

Tredje perioden: 2–3 (47.35) Wiggo Forsberg (Karl Röshammar), 3–3 (48.26) Max Haglund (Edvin Näslund, Joacim Olsson).

Förlängning: 3–4 (61.34) Olle Zetterstedt (Wiggo Forsberg).

Nästa match:

Färjestad: Linköping HC, borta, 10 januari 15.00

Frölunda: Växjö Lakers HC, hemma, 8 januari 19.00

