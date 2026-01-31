Ny seger för Växjö mot SSK U18

Seger för Växjö med 5–3 mot SSK U18

Kalle Broberg gjorde två mål för Växjö

Tredje raka segern för Växjö

SSK U18 är lite av ett drömmotstånd för Växjö. På lördagen vann Växjö på nytt – den här gången borta i Månsbrorinken. Matchen i U18 Nationell södra herr slutade 5–3 (1–0, 1–0, 3–3). Det var Växjös fjärde raka seger mot SSK U18.

Resultatet innebär att SSK U18 nu har fyra förluster i rad.

Josef Krantz gav gästande Växjö ledningen efter fem minuter på passning från Vincent Bengtsson och Vide Holmberg.

Efter 11.02 i andra perioden slog Carl Sandahl till framspelad av Valdermar Landin och gjorde 0–2.

Tredje perioden slutade 3–3 och Växjö vann matchen med 5–3.

För SSK U18 gör resultatet att laget nu ligger på tionde plats i tabellen medan Växjö är på andra plats. SSK U18 har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 5 januari låg laget på femte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 mars i Vida Arena.

SSK U18 tar sig an Frölunda i nästa match hemma söndag 1 februari 13.00. Växjö möter samma dag 12.30 Örebro Hockey U18 borta.

SSK U18–Växjö 3–5 (0–1, 0–1, 3–3)

U18 Nationell södra herr, Månsbrorinken

Första perioden: 0–1 (5.35) Josef Krantz (Vincent Bengtsson, Vide Holmberg).

Andra perioden: 0–2 (31.02) Carl Sandahl (Valdermar Landin).

Tredje perioden: 1–2 (43.34) David Niederleitner (Alfred Lagerberg), 1–3 (45.46) Kalle Broberg (Yelverton Lindberg Steén, Vincent Bengtsson), 2–3 (49.07) Alvin Wretling (Wille Asplund, Felix Thörn), 2–4 (50.17) Kalle Broberg, 2–5 (55.47) William Landström (Milo Helte, Yelverton Lindberg Steén), 3–5 (57.13) David Niederleitner (Oscar Lindén, Noel Lundell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U18: 1-0-4

Växjö: 3-1-1

Nästa match:

SSK U18: Frölunda, hemma, 1 februari 13.00

Växjö: Örebro HK, borta, 1 februari 12.30