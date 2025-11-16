Ny seger för Växjö mot drömmotståndet

Seger för Växjö med 5–2 mot Malmö

Simon Sejc avgjorde för Växjö

Tre raka mål för Växjö

Växjö fortsätter att vinna mot Malmö i U18 regional syd topp 6 herr. På söndagen segrade Växjö på nytt – den här gången med hela 5–2 (3–2, 1–0, 1–0) hemma i Vida Arena. Det var Växjös sjätte raka seger mot Malmö.

Växjö–Malmö – mål för mål

Växjö var vassast i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 1.12 i andra perioden nätade Kalle Broberg återigen på pass av Josef Krantz och gjorde 4–2. 10.29 in i tredje perioden nätade Växjös Valdermar Landin på nytt framspelad av Carl Sandahl och ökade ledningen.

Växjö tog hem lagens senaste möte med 2–1 i Malmö Isstadion.

Den 7 december möts lagen återigen, då i Malmö Isstadion.

Nästa motstånd för Växjö är Rögle. Lagen möts söndag 23 november 17.30 i Bjäre Entreprenad Arena. Malmö tar sig an HV 71 hemma torsdag 20 november 19.15.

Växjö–Malmö 5–2 (3–2, 1–0, 1–0)

U18 regional syd topp 6 herr, Vida Arena

Första perioden: 1–0 (2.00) Valdermar Landin (Milo Helte, Carl Sandahl), 2–0 (3.57) Kalle Broberg, 2–1 (11.28) Leo Tjälldén (Oliver Andrle, Viktor Lennström), 2–2 (12.39) Oskar Kramer (Alexandre Monarque, Anton Liljenfors), 3–2 (17.47) Simon Sejc (Olle Ågren).

Andra perioden: 4–2 (21.12) Kalle Broberg (Josef Krantz).

Tredje perioden: 5–2 (50.29) Valdermar Landin (Carl Sandahl).

Nästa match:

Växjö: Rögle BK, borta, 23 november

Malmö: HV 71, hemma, 20 november