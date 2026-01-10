Ny seger för Skellefteå AIK U18 mot drömmotståndet

Skellefteå AIK U18 segrade – 3–2 mot Timrå IK U18

Hjalmar Nilsén gjorde två mål för Skellefteå AIK U18

Andra raka segern för Skellefteå AIK U18

Timrå IK U18 har varit lite av ett favoritmotstånd för Skellefteå AIK U18. På lördagen tog Skellefteå AIK U18 ännu en seger borta mot Timrå IK U18. Matchen i U18 Nationell norra herr slutade 3–2 (1–0, 1–1, 1–1). Det var Skellefteå AIK U18:s elfte raka seger mot just Timrå IK U18.

– Tuff förlust i en bra match. Jag tycker vi är bättre än Skellefteå idag sett till spelet 5–5. Däremot vinns dagens match i specialteams och där är Skellefteå bättre än oss för dagen, kommenterade Timrå IK U18:s tränare Martin Nilsson.

Skellefteå AIK U18:s Hjalmar Nilsén tvåmålsskytt

Hjalmar Nilsén gjorde 1–0 till Skellefteå AIK U18 efter nio minuters spel på pass av Joel Näslund och Carl Lundberg.

Efter 3.00 i andra perioden slog Love Lorentzon till framspelad av Elliot Nyström och gjorde 0–2. Timrå IK U18:s Lucas Brauer gjorde 1–2 efter 14.32 på pass av Alvin Svanlund och Arvid Cleve.

2.48 in i tredje perioden satte Hjalmar Nilsén pucken på nytt på pass av Elliot Nyström och Vilmer Ekblad och ökade ledningen. Albin Klar reducerade för Timrå IK U18 tidigt i tredje perioden med assist av Alvin Svanlund och Alexander Söderberg. Men mer än så orkade Timrå IK U18 inte med.

För hemmalaget betyder resultatet nionde plats i tabellen. Skellefteå AIK U18 är på fjärde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Timrå IK U18 och Skellefteå AIK U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Skellefteå AIK vunnit.

I nästa match, söndag 11 januari möter Timrå IK U18 Luleå U18 hemma i SCA Arena 11.00 medan Skellefteå AIK U18 spelar borta mot Östersunds IK U18 11.15.

Timrå IK U18–Skellefteå AIK U18 2–3 (0–1, 1–1, 1–1)

U18 Nationell norra herr, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (9.18) Hjalmar Nilsén (Joel Näslund, Carl Lundberg).

Andra perioden: 0–2 (23.00) Love Lorentzon (Elliot Nyström), 1–2 (34.32) Lucas Brauer (Alvin Svanlund, Arvid Cleve).

Tredje perioden: 1–3 (42.48) Hjalmar Nilsén (Elliot Nyström, Vilmer Ekblad), 2–3 (43.15) Albin Klar (Alvin Svanlund, Alexander Söderberg).

Nästa match:

Timrå IK U18: Luleå HF, hemma, 11 januari 11.00

Skellefteå AIK U18: Östersunds IK, borta, 11 januari 11.15