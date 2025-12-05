Ny seger för Örebro Hockey U18 mot favoritmotståndet

BIK Karlskoga har varit lite av ett drömmotstånd för Örebro Hockey U18. På fredagen tog Örebro Hockey U18 ännu en seger hemma mot BIK Karlskoga. Matchen i U18 regional väst topp 6 herr slutade hela 6–1 (2–0, 3–0, 1–1). Det var Örebro Hockey U18:s elfte raka seger mot BIK Karlskoga.

Örebro Hockey U18 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.14 slog Filip Wahlén till assisterad av Dante Bergfors och William Olofsson.

Laget gjorde 2–0 efter 7.12 när Milo Spelkvist fick träff på passning från William Backlund och Lucas Roynezon.

Även i andra perioden var Örebro Hockey U18 starkast och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av William Backlund, Max Strömvall och Milo Spelkvist.

2.51 in i tredje perioden fick Lexus Zahn utdelning framspelad av Lukas Svensson och Carl Gustafsson och ökade ledningen.

Albin Melin stod för målet när BIK Karlskoga reducerade till 6–1 med sju sekunder kvar att spela. Fler mål än så blev det inte för BIK Karlskoga.

Örebro Hockey U18:s Milo Spelkvist stod för två mål och ett assist.

Med en omgång kvar är Örebro Hockey U18 på femte plats i tabellen medan BIK Karlskoga är på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Örebro HK vunnit.

Örebro Hockey U18 tar sig an Leksand i nästa match borta söndag 7 december 14.30. BIK Karlskoga möter samma dag 12.30 Brynäs hemma.

Örebro Hockey U18–BIK Karlskoga 6–1 (2–0, 3–0, 1–1)

U18 regional väst topp 6 herr, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (3.14) Filip Wahlén (Dante Bergfors, William Olofsson), 2–0 (7.12) Milo Spelkvist (William Backlund, Lucas Roynezon).

Andra perioden: 3–0 (25.22) William Backlund (Milo Spelkvist, Dante Bergfors), 4–0 (30.36) Max Strömvall (Anton Hellgren, Hampus Löfsäter), 5–0 (39.16) Milo Spelkvist (Mio Kåberg, Benjamin Ask Haglund).

Tredje perioden: 6–0 (42.51) Lexus Zahn (Lukas Svensson, Carl Gustafsson), 6–1 (59.53) Albin Melin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U18: 3-0-2

BIK Karlskoga: 0-0-5

Nästa match:

Örebro Hockey U18: Leksands IF, borta, 7 december

BIK Karlskoga: Brynäs IF, hemma, 7 december