Ny seger för Modo Hockey U18 mot favoritmotståndet

Seger för Modo Hockey U18 med 4–2 mot Östersunds IK U18

Kid Åkerman avgjorde för Modo Hockey U18

Sjunde förlusten i rad för Östersunds IK U18

Modo Hockey U18 fortsätter att ha det lätt mot Östersunds IK U18 i U18 Nationell norra. På onsdagen vann Modo Hockey U18 på nytt – den här gången med 4–2 (2–0, 0–0, 2–2) borta i Östersund Arena. Det var Modo Hockey U18:s åttonde raka seger mot Östersunds IK U18.

Östersunds IK U18–Modo Hockey U18 – mål för mål

Modo Hockey U18 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.49 slog Kristian Hägglöf till framspelad av Victor Nilsson och Ebbe Wiklund. Efter 13.54 gjorde också laget 0–2 när Totte Jonsson slog till efter förarbete från Melvin Nylén.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Efter 38 sekunder i tredje perioden reducerade Östersunds IK U18 till 1–2 genom Jacob Kumpula Nordin assisterad av Wille Wallström. 7.30 in i tredje perioden fick Jacob Kumpula Nordin utdelning återigen på pass av William Gunnarsson och Sigge Forsell och kvitterade. 9.55 in i perioden nätade Modo Hockey U18:s Kid Åkerman framspelad av Rasmus Sahlman och gav laget ledningen. Modo Hockey U18 punkterade matchen med ett 2–4-mål med 32 sekunder kvar att spela genom Sam Kusuki. 2–4-målet blev matchens sista.

Resultatet innebär att Östersunds IK U18 ligger kvar på tolfte och sista plats och Modo Hockey U18 på andra plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Modo Hockey vunnit.

I nästa match möter Östersunds IK U18 Björklöven U18 hemma på torsdag 5 mars 18.00. Modo Hockey U18 möter Björklöven U18 tisdag 10 mars 19.15 borta.

Östersunds IK U18–Modo Hockey U18 2–4 (0–2, 0–0, 2–2)

U18 Nationell norra, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (1.49) Kristian Hägglöf (Victor Nilsson, Ebbe Wiklund), 0–2 (13.54) Totte Jonsson (Melvin Nylén).

Tredje perioden: 1–2 (40.38) Jacob Kumpula Nordin (Wille Wallström), 2–2 (47.30) Jacob Kumpula Nordin (William Gunnarsson, Sigge Forsell), 2–3 (49.55) Kid Åkerman (Rasmus Sahlman), 2–4 (59.28) Sam Kusuki.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK U18: 0-0-5

Modo Hockey U18: 2-1-2

Nästa match:

Östersunds IK U18: IF Björklöven, hemma, 5 mars 18.00

Modo Hockey U18: IF Björklöven, borta, 10 mars 19.15