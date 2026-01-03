Ny seger för Luleå U18 mot favoritmotståndet

Luleå U18 segrade – 5–4 mot Mora

Måns Josbrant tvåmålsskytt för Luleå U18

Melvin Wande matchvinnare för Luleå U18

Mora har varit lite av ett drömmotstånd för Luleå U18. På lördagen tog Luleå U18 ännu en seger hemma mot Mora. Matchen i U18 Nationell norra herr slutade 5–4 (3–0, 1–2, 1–2). Det var Luleå U18:s fjärde raka seger mot just Mora.

Luleå U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 2.55.

Efter 4.03 i andra perioden ökade Luleå U18 på till 4–0 genom Lo Axelsson.

Mora reducerade dock till både 4–1 och 4–2 genom Wille Lundin och Casper Ramdahl i andra perioden.

Mora reducerade och kvitterade till 4–4 genom Patric Hellström och Albin Dahlqvist i början av tredje perioden i tredje perioden.

Luleå U18 kunde dock avgöra till 5–4 efter 9.59 i tredje perioden genom Melvin Wande.

Moras Sebastian Nilsson hade tre assists. Måns Josbrant gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Luleå U18 och Casper Kjölmoen hade tre assists.

Luleå U18 tog hem lagens senaste möte, för två år sedan, med 3–1 i Lulebohallen.

Den 14 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Wibe Arena.

Nästa motstånd för Luleå U18 är Leksand. Mora tar sig an Skellefteå AIK U18 borta. Båda matcherna spelas söndag 4 januari 12.00.

Luleå U18–Mora 5–4 (3–0, 1–2, 1–2)

U18 Nationell norra herr, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (14.48) Måns Josbrant (Casper Kjölmoen, Isak Bergenstråhle), 2–0 (16.57) Måns Pohjanen (Mille Huuva, Vidar Fredriksson), 3–0 (17.43) Måns Josbrant (Casper Kjölmoen, Edvin Grimståhl).

Andra perioden: 4–0 (24.03) Lo Axelsson (Måns Josbrant, Casper Kjölmoen), 4–1 (26.47) Wille Lundin (Jonas Benterud, Simon Qvarnström-Sjöberg), 4–2 (32.51) Casper Ramdahl (Sebastian Nilsson, Patric Hellström).

Tredje perioden: 4–3 (45.49) Patric Hellström (Sebastian Nilsson, Casper Ramdahl), 4–4 (48.47) Albin Dahlqvist (Sebastian Nilsson), 5–4 (49.59) Melvin Wande (Benjamin Nyström).

Nästa match:

Luleå U18: Leksands IF, hemma, 4 januari 12.00

Mora: Skellefteå AIK, borta, 4 januari 12.00

