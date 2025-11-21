Ny seger för Linköping HC U18 mot favoritmotståndet

Linköping HC U18 segrade – 4–2 mot Malmö

Linköping HC U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Victor Blårand matchvinnare för Linköping HC U18

Tre raka segrar hade Linköping HC U18 mot just Malmö i U18 regional syd topp 6 herr inför fredagens match. Och på fredagen segrade Linköping HC U18 på nytt – den här gången med 4–2 (1–0, 2–0, 1–2) hemma i Stångebro Ishall.

Segern var Linköping HC U18:s femte på de senaste sex matcherna.

Linköping HC U18–Malmö – mål för mål

Linköping HC U18 tog ledningen efter 17.44 genom Oscar Holmertz framspelad av Ture Holmér och Melker Linder.

Efter 40 sekunder i andra perioden slog Ture Holmér till framspelad av Oscar Holmertz och Douglas Paul och gjorde 2–0.

Victor Blårand gjorde dessutom 3–0 efter 14.41 på pass av Eric Sevallius och Gustav Bernhardsson.

Efter 7.20 i tredje perioden ökade Linköping HC U18 på till 4–0 genom Vincent Näsström.

Alexandre Monarque och Sigge Larsson reducerade förvisso men närmare än 4–2 kom inte Malmö. Linköping HC U18 tog därmed en stabil seger.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Linköping HC U18 i serieledning och Malmö på fjärde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Linköping HC vunnit.

Linköping HC U18 möter Växjö i nästa match borta torsdag 27 november 19.00. Malmö möter samma dag Frölunda hemma.

Linköping HC U18–Malmö 4–2 (1–0, 2–0, 1–2)

U18 regional syd topp 6 herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (17.44) Oscar Holmertz (Ture Holmér, Melker Linder).

Andra perioden: 2–0 (20.40) Ture Holmér (Oscar Holmertz, Douglas Paul), 3–0 (34.41) Victor Blårand (Eric Sevallius, Gustav Bernhardsson).

Tredje perioden: 4–0 (47.20) Vincent Näsström, 4–1 (53.19) Alexandre Monarque (Sigge Larsson), 4–2 (57.25) Sigge Larsson (Isac Jeppsson, Simon Wilsell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping HC U18: 4-1-0

Malmö: 2-0-3

Nästa match:

Linköping HC U18: Växjö Lakers HC, borta, 27 november

Malmö: Frölunda, hemma, 27 november