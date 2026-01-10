Ny seger för Frölunda mot Huddinge IK

Frölunda vann med 8–1 mot Huddinge IK

Felix Selindh avgjorde för Frölunda

Fjärde raka segern för Frölunda

Huddinge IK är lite av ett drömmotstånd för Frölunda. På lördagen vann Frölunda på nytt – den här gången hemma i Frölundaborg. Matchen i U18 Nationell södra herr slutade hela 8–1 (2–0, 3–0, 3–1). Det var Frölundas femte raka seger mot Huddinge IK.

Det här innebär att Frölunda nu har fyra segrar i följd i U18 Nationell södra herr.

Djurgården nästa för Frölunda

Neo Eriksson gjorde 1–0 till Frölunda efter bara 2.16 på pass av Felix Selindh och Tim Mandic. Laget gjorde 2–0 när Felix Selindh hittade rätt efter förarbete från Charlie Kalldin och Wiggo Forsberg efter 12.34.

Även i andra perioden var Frölunda starkast och gick från 2–0 till 5–0 genom tre snabba mål i mitten av perioden av Axel Järnstedt, Tim Mandic och Simon Skrtic.

Huddinge IK reducerade dock till 5–1 genom Emil Forslund tidigt i tredje perioden av perioden.

Frölunda stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 5–1 till 8–1 på bara 3.57. Frölunda tog därmed en klar seger.

Frölundas Wiggo Forsberg stod för två mål och tre assists och Olle Zetterstedt hade tre assists.

Frölunda har nu elva poäng efter fyra spelade matcher medan Huddinge IK är utan poäng efter tre matcher.

Lagen spelar mot varandra igen den 21 februari i Björkängshallen.

Frölunda möter Djurgården i nästa match hemma söndag 11 januari 12.00. Huddinge IK möter samma dag Växjö borta.

Frölunda–Huddinge IK 8–1 (2–0, 3–0, 3–1)

U18 Nationell södra herr, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (2.16) Neo Eriksson (Felix Selindh, Tim Mandic), 2–0 (12.34) Felix Selindh (Charlie Kalldin, Wiggo Forsberg).

Andra perioden: 3–0 (29.15) Axel Järnstedt (Olle Zetterstedt, Wiggo Forsberg), 4–0 (30.07) Tim Mandic (Neo Eriksson), 5–0 (30.36) Simon Skrtic (Wilson Axelsson, Knut Stenberg).

Tredje perioden: 5–1 (42.30) Emil Forslund (Aston Basilius, Elias Fredriksson), 6–1 (53.20) Wiggo Forsberg (Knut Stenberg, Simon Skrtic), 7–1 (54.37) Axel Järnstedt (Wiggo Forsberg, Olle Zetterstedt), 8–1 (57.17) Wiggo Forsberg (Olle Zetterstedt, Charlie Kalldin).

Nästa match:

Frölunda: Djurgårdens IF, hemma, 11 januari 12.00

Huddinge IK: Växjö Lakers HC, borta, 11 januari 12.00