Ny seger för Björklöven U18 mot favoritmotståndet

Björklöven U18 vann med 3–2 mot Östersunds IK U18

Nick Travergård avgjorde för Björklöven U18

Andra raka segern för Björklöven U18

Östersunds IK U18 har varit lite av ett favoritmotstånd för Björklöven U18. På söndagen tog Björklöven U18 ännu en seger hemma mot Östersunds IK U18. Matchen i U18 Nationell norra herr slutade 3–2 (1–0, 2–2, 0–0). Det var Björklöven U18:s fjärde raka seger mot just Östersunds IK U18.

Björklöven U18–Östersunds IK U18 – mål för mål

Tom Andersson gav Björklöven U18 ledningen efter 10.17 assisterad av Victor Meneghetti och Alexander Lyrenäs.

Östersunds IK U18 kvitterade till 1–1 genom Neo Kristoffersson i början av andra perioden i andra perioden.

Björklöven U18 gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Carl Karmehag och Nick Travergård. Det rycket avgjorde matchen.

Samuel Kumpula Nordin reducerade förvisso men närmare än 3–2 kom inte Östersunds IK U18.

Tredje perioden blev mållös och Björklöven U18 höll i sin 3–2-ledning och vann.

Björklöven U18 har tre segrar och två förluster och 17–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Östersunds IK U18 har fem förluster och 8–32 i målskillnad.

För Björklöven U18 gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Östersunds IK U18 är på tolfte och sista plats. Björklöven U18 var tolva i tabellen för 15 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagens första möte för säsongen vann Björklöven med 5–4.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 31 januari. Då möter Björklöven U18 Täby i Nolia Ishall 17.00. Östersunds IK U18 tar sig an Mora hemma 17.30.

Björklöven U18–Östersunds IK U18 3–2 (1–0, 2–2, 0–0)

U18 Nationell norra herr

Första perioden: 1–0 (10.17) Tom Andersson (Victor Meneghetti, Alexander Lyrenäs).

Andra perioden: 1–1 (24.59) Neo Kristoffersson (Sverre Øverli Larsen, Samuel Kumpula Nordin), 2–1 (25.28) Carl Karmehag (Mathias Sivertsen Andresen, Nick Travergård), 3–1 (38.38) Nick Travergård (Mathias Sivertsen Andresen, Carl Karmehag), 3–2 (39.06) Samuel Kumpula Nordin (Neo Kristoffersson, Olle Bergström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven U18: 3-1-1

Östersunds IK U18: 0-0-5

Nästa match:

Björklöven U18: IFK Täby HC, hemma, 31 januari 17.00

Östersunds IK U18: Mora IK, hemma, 31 januari 17.30