Nacka vann mot Flemingsberg efter mål av William Kolm

Nacka-seger med 1–0 mot Flemingsberg

William Kolm avgjorde för Nacka

Andra raka segern för Nacka

Nacka vann med 1–0 borta mot Flemingsberg i U18 regional öst herr. Målet gjordes av William Kolm, inskickat redan i första perioden.

– En jämn match hela vägen in i slutet. Två försvarsstarka lag där vi tyvärr inte kan trycka in någon puck idag. Vi tar nya tag och laddar om för söndagens match, tyckte Flemingsbergs tränare Robert Johansson, efter matchen.

Det var andra raka segern för Nacka, efter 3–0 mot SDE i premiären.

Flemingsberg–Nacka – mål för mål

Flemingsberg möter Brinken i nästa match borta söndag 28 september 18.30. Nacka möter samma dag SSK J18 hemma.

Flemingsberg–Nacka 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

U18 regional öst herr, Visättra Ishall

Första perioden: 0–1 (10.01) William Kolm (Bailey Bascones, Erik Lanestrand).

Nästa match:

Flemingsberg: Brinkens IF, borta, 28 september

Nacka: Södertälje SK, hemma, 28 september