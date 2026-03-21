Mora kvitterade i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet

Mora-seger med 4–3 mot Luleå U18

Mora vann på bortaplan med 4–3 (2–0, 0–1, 2–2) och utjämnade till 1-1 i matchserien mot Luleå U18 i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet. Matchen slutade 4–3 (2–0, 0–1, 2–2). Nästa match blir nu helt avgörande.

Segern var ett skönt trendbrott för Mora som hade sex raka förluster mot Luleå U18 inför lördagens match.

Jacob Appelqvist gjorde 1–0 till Mora efter bara 2.51 framspelad av Edvin Ekblad och Wille Lundin. 0–2 kom efter 7.09 när Albin Hurtig fick träff.

Efter 7.51 i andra perioden slog Melvin Wande till framspelad av Benjamin Nyström och reducerade åt Luleå U18.

Lo Axelsson och Isak Linder gjorde att Luleå U18 vände till underläget till ledning med 3–2.

Jacob Appelqvist låg sen bakom vändningen till 3–4 för Mora med två raka mål.

Nästa match spelas på söndag 12.00.

Luleå U18–Mora 3–4 (0–2, 1–0, 2–2)

Åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet

Första perioden: 0–1 (2.51) Jacob Appelqvist (Edvin Ekblad, Wille Lundin), 0–2 (7.09) Albin Hurtig.

Andra perioden: 1–2 (27.51) Melvin Wande (Benjamin Nyström).

Tredje perioden: 2–2 (42.50) Isak Linder (Melvin Wande, Benjamin Nyström), 3–2 (45.57) Lo Axelsson (Mille Björk), 3–3 (52.39) Jacob Appelqvist (Nils Askengren, Wille Lundin), 3–4 (55.53) Jacob Appelqvist.

Ställning i serien: Luleå U18–Mora 1–1

Nästa match:

22 mars, 12.00, Luleå U18–Mora