Modo Hockey U18:s fina svit håller i sig efter 5–2 mot Skellefteå AIK U18

Segertåget fortsätter för Modo Hockey U18. Mot Skellefteå AIK U18 på hemmaplan i Hägglunds Arena på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 5–2 (1–0, 3–0, 1–2) och har nu sex segrar i rad i U18 Nationell norra herr.

Modo Hockey U18–Skellefteå AIK U18 – mål för mål

Oscar Eriksson gav Modo Hockey U18 ledningen efter 9.23 på passning från Ludvig Bodén och Leo Rubing.

Även i andra perioden var Modo Hockey U18 starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Kid Åkerman, Kristian Hägglöf och Leo Rubing.

Skellefteå AIK U18 reducerade dock till 4–1 genom Love Lorentzon tidigt i tredje perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.

Efter 5.54 ökade Modo Hockey U18 på till 5–1 genom Totte Jonsson.

Love Lorentzon reducerade förvisso men närmare än 5–2 kom inte Skellefteå AIK U18. Modo Hockey U18 tog därmed en stabil seger.

I tabellen innebär det här att Skellefteå AIK U18 nu ligger på sjätte plats i tabellen. Modo Hockey U18 leder serien.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Modo Hockey har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Skellefteå AIK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 24 januari spelar Modo Hockey U18 hemma mot Östersunds IK U18 14.00 och Skellefteå AIK U18 mot AIK hemma 12.00 i Skellefteå Kraft Arena.

U18 Nationell norra herr, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (9.23) Oscar Eriksson (Ludvig Bodén, Leo Rubing).

Andra perioden: 2–0 (25.59) Kid Åkerman (Melvin Nylén, Oscar Westberg), 3–0 (37.28) Kristian Hägglöf (Oscar Eriksson), 4–0 (39.09) Leo Rubing (Totte Jonsson, Emil Wagner).

Tredje perioden: 4–1 (42.02) Love Lorentzon (Mio Forssell, Werner Hansson), 5–1 (45.54) Totte Jonsson (Emil Öberg), 5–2 (50.51) Love Lorentzon (Hjalmar Nilsén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U18: 5-0-0

Skellefteå AIK U18: 3-0-2

Nästa match:

Modo Hockey U18: Östersunds IK, hemma, 24 januari 14.00

Skellefteå AIK U18: AIK, hemma, 24 januari 12.00