Modo Hockey U18 vann – avgjorde i förlängningen mot Björklöven U18

Modo Hockey U18 vann med 5–4 efter förlängning

Leon Schenk tvåmålsskytt för Modo Hockey U18

Kristian Hägglöf matchvinnare för Modo Hockey U18

Modo Hockey U18:s väg till seger mot Björklöven U18 borta i U18 Nationell norra blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 5–4 (1–2, 3–2, 0–0, 1–0) och ta bonuspoängen.

Matchhjälte blev Kristian Hägglöf, som gjorde det avgörande målet 08 sekunder in i förlängningen.

– Bortsett från en dipp i andra perioden så gör vi en bra match. Jag tycker vi håller dem på utsidan och trycker på framåt. Synd att pucken inte riktigt ville in i slutet, kommenterade Björklöven U18:s tränare Oskar Hägglund.

Björklöven U18 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Nick Travergård och Victor Meneghetti innan Modo Hockey U18 svarade och gjorde 2–1 genom Totte Jonsson.

Modo Hockey U18 förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Stor matchhjälte för Modo Hockey U18 åtta sekunder in i förlängningen blev Kristian Hägglöf med det avgörande 5–4-målet.

Med två omgångar kvar är Björklöven U18 på nionde plats i tabellen medan Modo Hockey U18 är på tredje plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Lördag 14 mars spelar Björklöven U18 borta mot Täby 17.00 och Modo Hockey U18 mot AIK borta 16.30 i Ulriksdals IP.

Björklöven U18–Modo Hockey U18 4–5 (2–1, 2–3, 0–0, 0–1)

U18 Nationell norra, Visionite Arena

Första perioden: 1–0 (7.57) Nick Travergård, 2–0 (13.21) Victor Meneghetti (Tom Andersson, Erik Björkman), 2–1 (14.37) Totte Jonsson (Melvin Nylén, Ebbe Wiklund).

Andra perioden: 2–2 (27.09) Leon Schenk (Totte Jonsson), 2–3 (28.37) Leon Schenk (Rasmus Sahlman), 2–4 (29.01) Melvin Nylén (Oscar Westberg, Ludvig Bodén), 3–4 (32.23) Mathias Sivertsen Andresen (Alexander Lyrenäs), 4–4 (35.22) Mathias Sivertsen Andresen (Nick Travergård).

Förlängning: 4–5 (60.08) Kristian Hägglöf (Rasmus Sahlman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven U18: 3-1-1

Modo Hockey U18: 3-1-1

Nästa match:

Björklöven U18: IFK Täby HC, borta, 14 mars 17.00

Modo Hockey U18: AIK, borta, 14 mars 16.30