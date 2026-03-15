Modo Hockey U18 utklassade Täby – vann med 7–0

Modo Hockey U18-seger med 7–0 mot Täby

Modo Hockey U18 övertygade när laget vann på bortaplan mot Täby i U18 Nationell norra med hela 7–0 (1–0, 3–0, 3–0). Modo Hockey U18 fick därmed revansch från senaste mötet, som Täby vann med 2–5.

Modo Hockey U18 tog ledningen efter 18.07 genom Arvid Connysson framspelad av Oscar Westberg och Kid Åkerman.

Modo Hockey U18 startade andra perioden bäst och gick från 0–1 till 0–4 genom tre snabba mål tidigt i perioden av Totte Jonsson, Emil Wagner och Kid Åkerman.

Modo Hockey U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Melvin Nylén, som gjorde två mål, och Oscar Westberg.

Modo Hockey U18:s Kid Åkerman stod för sex poäng, varav ett mål, Melvin Nylén gjorde två mål och spelade fram till tre mål och Oscar Westberg gjorde ett mål och tre assist.

U18 Nationell norra är nu färdigspelad. Täby slutar på elfte plats och Modo Hockey U18 på tredje plats. Modo Hockey U18 är klart för slutspel.

Täby–Modo Hockey U18 0–7 (0–1, 0–3, 0–3)

U18 Nationell norra, Tibble Ishall

Första perioden: 0–1 (18.07) Arvid Connysson (Oscar Westberg, Kid Åkerman).

Andra perioden: 0–2 (22.07) Totte Jonsson (Emil Öberg), 0–3 (22.16) Emil Wagner (Melvin Nylén, Kid Åkerman), 0–4 (22.23) Kid Åkerman (Melvin Nylén, Ebbe Wiklund).

Tredje perioden: 0–5 (51.27) Melvin Nylén (Oscar Westberg, Kid Åkerman), 0–6 (57.10) Oscar Westberg (Melvin Nylén, Kid Åkerman), 0–7 (57.44) Melvin Nylén (Oscar Westberg, Kid Åkerman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Täby: 1-0-4

Modo Hockey U18: 3-0-2