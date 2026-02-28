Modo Hockey U18 starkast i toppmötet med Luleå U18

Modo Hockey U18-seger med 3–0 mot Luleå U18

Emil Wagner avgjorde för Modo Hockey U18

Modo Hockey U18:s åttonde seger

Modo Hockey U18 tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Luleå U18 i U18 Nationell norra på lördagen med 3–0 (2–0, 1–0, 0–0). En viktig seger i toppen av tabellen.

Luleå U18–Modo Hockey U18 – mål för mål

Emil Wagner gav Modo Hockey U18 ledningen efter fem minuters spel framspelad av Sam Kusuki och Kid Åkerman. 0–2 kom efter 16.07 genom Melvin Nylén efter förarbete av Gordon Palmgren och Totte Jonsson.

Arvid Connysson gjorde också 0–3 efter pass från Ludvig Bodén och Gordon Palmgren efter 17.32 i andra perioden.

I tredje perioden höll Modo Hockey U18 i sin 3–0-ledning och vann.

Luleå U18 har fyra vinster och en förlust och 16–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Modo Hockey U18 har tre vinster och två förluster och 11–9 i målskillnad.

För Luleå U18 gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan Modo Hockey U18 är på andra plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

På söndag 1 mars 12.00 spelar Luleå U18 hemma mot Björklöven U18 och Modo Hockey U18 borta mot Skellefteå AIK U18.

Luleå U18–Modo Hockey U18 0–3 (0–2, 0–1, 0–0)

U18 Nationell norra, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (5.50) Emil Wagner (Sam Kusuki, Kid Åkerman), 0–2 (16.07) Melvin Nylén (Gordon Palmgren, Totte Jonsson).

Andra perioden: 0–3 (37.32) Arvid Connysson (Ludvig Bodén, Gordon Palmgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå U18: 4-0-1

Modo Hockey U18: 3-1-1

Nästa match:

Luleå U18: IF Björklöven, hemma, 1 mars 12.00

Modo Hockey U18: Skellefteå AIK, borta, 1 mars 12.00