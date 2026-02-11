Modo Hockey U18 i serieledning i U18 Nationell norra efter 6–2 mot Timrå IK U18

Det blev 6–2 (3–0, 1–0, 2–2) för Modo Hockey U18 borta mot Timrå IK U18 i onsdagens match. Därmed är laget ny serieledare i U18 Nationell norra, på samma poäng som tvåan Brynäs. Timrå IK U18 ligger på elfte plats i tabellen.

Modo Hockey U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 13.20 i andra perioden nätade John Hägglöf på pass av Malcom Gästrin och Alfons Öberg och gjorde 0–4.

Modo Hockey U18 ökade ledningen till 0–5 genom Ludvig Bodén efter 5.50 i tredje perioden.

Timrå IK U18 reducerade dock till både 1–5 och 2–5 genom Vincent Landin Bray och Alvin Svanlund i tredje perioden.

Modo Hockey U18 kunde dock avgöra till 2–6 med 35 sekunder kvar av matchen genom Gordon Palmgren.

Modo Hockey U18:s Gordon Palmgren stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Lördag 14 februari möter Timrå IK U18 Täby borta 16.00 och Modo Hockey U18 möter Brynäs borta 14.30.

Timrå IK U18–Modo Hockey U18 2–6 (0–3, 0–1, 2–2)

U18 Nationell norra, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (7.55) Alfons Öberg (Oscar Westberg, Leon Schenk), 0–2 (10.57) Gordon Palmgren, 0–3 (18.25) Emil Öberg (Totte Jonsson, Gordon Palmgren).

Andra perioden: 0–4 (33.20) John Hägglöf (Malcom Gästrin, Alfons Öberg).

Tredje perioden: 0–5 (45.50) Ludvig Bodén (Kristian Hägglöf), 1–5 (49.17) Vincent Landin Bray (Lucas Brauer, Alvin Svanlund), 2–5 (51.55) Alvin Svanlund (Albin Klar, Zack Wallgren), 2–6 (59.25) Gordon Palmgren (Leo Rubing).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK U18: 0-1-4

Modo Hockey U18: 4-0-1

Nästa match:

Timrå IK U18: IFK Täby HC, borta, 14 februari 16.00

Modo Hockey U18: Brynäs IF, borta, 14 februari 14.30