En småländsk dominans (!): ”Krävs en viss typ av spelare”

Småland, och till stor del Växjö, har dominerat både vid TV-pucken och U16-SM under de senaste åren. Nu, efter guldet 2026 berättar utvecklingschef Mikael ”Daggen” Eriksson om nycklarna.

Mikael ”Daggen” Eriksson gör sin andra säsong som utvecklingschef i Växjö. Foto: Bildbyrån (montage).

2024 och 2025 skördade Småland stora framgångar inom juniorhockeyn. Distriktet lyfte båda år bucklan i TV-pucken, och fick sedan följa hur Växjö och HV71 blev svenska U16-mästare. Nu, efter att Växjö avslutat påskhelgen 2026 med ett nytt U16-guld, återstår frågan: Håller man på att springa om de övriga distrikten i denna tidiga ålder?

När hockeysverige.se når Växjös utvecklingschef Mikael Eriksson har jublet lagt sig efter 5–2-finalen mot Malmö.

– Jag tog egen bil hem, som tur var. Jag fick en massa filmer skickade till mig, och det var sång nästan hela vägen från Nyköping. Det var eufori för dem, säger ”Daggen” och fortsätter:

– Jag tror att det är så himla nyttigt för dem att få spela de här matcherna. Sen när det är jämnt och de vinner på straffar (både i kvartsfinalen och semifinalen) blir det extra speciellt.

Den tidigare forwarden, som gjorde två säsongen i klubben, fortsätter om U16-lagets säsong:

– Jag tror att de bara har förlorat sju matcher på hela säsongen. De har spelat en jäkligt bra hockey, och det är en grupp som kommit ihop på ett väldigt bra sätt för att verkligen sträva efter det här målet. Vi visste att vi hade en bra trupp, skicklig backsida, bra målvakter, och spelare som kan göra det där lilla extra, men sen ska man få ihop det också, säger han och trycker samtidigt på att det var små marginaler under SM-helgen, utöver finalen.

– Jag tycker att vi är bättre spelmässigt både mot Brynäs och Björklöven, och i finalen tycker jag att vi är överlägsna. Ledartrion har gjort ett fantastiskt jobb med killarna, och många har tagit stora steg.

Nyckeln till framgången i Växjö? ”Vår grundfilosofi”

Men vad ligger då bakom denna succé som Växjö varit en stor del av?

Eriksson lyfter flera punkter, däribland en ”nitisk vardag” som gjort att spelarna har vuxit mycket under säsongen, men också hockeyn som U16-laget spelat där man tryckt på spelet med puck, och lugnet i det. Något som man jobbat extremt hårt med över tid.

– Det tycker jag att vi gör även under finalhelgen. Vi spelar en jäkligt bra hockey, en väldigt fin hockey som jag är stolt över. Det var kul att se dem våga spela ut på det sättet.

– Sen har vi såklart haft dåliga prestationer, men där är jag stolt över att vi bara tittat på prestation även när vi förlorat. Det har varit ett lugn i gruppen och en acceptans för vad vi ska göra framåt.

Växjös U16-tränare Victor Engfors firar guldet 2026. Foto: Bildbyrån/Andreas Sandström.

Allt detta är samtidigt en del av den grundfilosofi som sträcker sig ner från A-laget, menar Eriksson.

– Det är Växjö Lakers sätt att spela hockey på, och jag tycker att det här laget har förädlat det väldigt fint. Sen krävs en viss typ av spelare för att spela den hockeyn, där du behöver vara spelskicklig, och den profilen har vi fått in, både på J18 och U16 den här säsongen.

– Sen har vi varit nitiska med beteenden, exempelvis i backcheck och alla de små detaljerna i spelet utan puck. Det har de satt väldigt bra, men det är spelet med puck som är vår grundfilosofi och som genomsyrar hela föreningen.

Upplever du att ni gör saker annorlunda när du pratar runt med andra klubbar?

– Det är väl inte direkt så att jag går och frågar vad de gör, men jag är väldigt nyfiken och vill framåt hela tiden. Vi är ju också ganska nya på juniorsidan. Men det vi jobbar mycket med är feedback i spelet med puck, och att vi behöver vara kreativa. Vi vill inte att någon i vår förening ska kasta iväg pucken. Vi vill att det ska finnas en tanke i vad vi gör hela tiden, och den utbildning tycker vi är så pass viktig. Det är det vi gör varje dag.

Just i dessa U16 SM-matcher blir även detta lugn med pucken, i pressade situationer, utslagsgivande.

– Det är också den typen av profil och spelare vi har tittat på, och vill få in i verksamheten. Sen ska de klara av att göra det i det pressade läget. Där har den här gruppen verkligen visat att de pallar trycket, så mycket som de har vunnit den här säsongen när matcherna står och väger. Det är häftigt att se, säger Eriksson.

Tror du att det är detta som varit nyckeln bakom Smålands och er framgång?

– Småland ska jag inte sätta ord på mer än att vi har bra spelare här nere. Jag tycker att alla verksamheter har en bra grundfilosofi, och att Smålandslagen spelar ganska likt oss. Så där är det bra att det finns en hög skicklighet. Det jag vet i hur vi jobbar på vårt hockeygymnasium är att vi lagt ner väldigt mycket tid på fys sedan ungefär två, tre år tillbaka, så det har förändrat sig ganska mycket och syns på spelarna också. Men jag tror framförallt att den utbildningen vi ger är så viktig, och det är den vi skördar framgång från också.

U18 är i en egen SM-final, för första gången, hur tror du det går där?

– Ja, vi åkte ut i semifinal förra året, mot Djurgården mot Viggo Björk, men jag tycker att vi har ett så pass bra lag… Vi har tagit oss till final, allt kan hända. Samtidigt är Skellefteå är ett jätteskickligt lag som påminner ganska mycket om oss i vilja att spela pucken, så vi är jäkligt ödmjuka inför uppgiften. När man väl är där så vill man vinna till varje pris, så vi får väl se… Det hade varit häftigt att ta en dubbel såklart, avslutar ”Daggen”.

Spelarna i Växjö U16 lyfter bucklan. Foto: Bildbyrån/Andreas Sandström.

Växjö U16 – guldlaget 2026

Source: Växjö Lakers HC U16 @ Elite Prospects