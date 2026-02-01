Målsnålt när Örebro Hockey U18 vann mot Växjö

Örebro Hockey U18 vann med 1–0 mot Växjö

Örebro Hockey U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Lukas Svensson matchvinnare för Örebro Hockey U18

Örebro Hockey U18 vann med matchens enda mål på hemmaplan mot Växjö i U18 Nationell södra herr. Målet gjorde Lukas Svensson, först i tredje perioden.

– Jag tycker att vi styrde i stort sett hela matchen, dock hade vi svårt med utdelningen. Skönt dock att vi i sista perioden kunde göra ett mål som räckte till seger. Jag tycker att vi som lag blir bättre och bättre varje dag som går, vilket känns spännande, kommenterade Örebro Hockey U18:s tränare Philip Bjursäter.

Segern var Örebro Hockey U18:s sjätte på de senaste sju matcherna.

SSK U18 nästa för Örebro Hockey U18

Örebro Hockey U18 ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Växjö ligger på tredje plats. Så sent som den 3 januari låg Örebro Hockey U18 på nionde plats i tabellen.

Den 15 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Växjö Ishall.

Örebro Hockey U18 tar sig an SSK U18 i nästa match hemma onsdag 11 februari 19.00. Växjö möter Färjestad hemma lördag 14 februari 15.00.

Örebro Hockey U18–Växjö 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Behrn Arena

Tredje perioden: 1–0 (47.25) Lukas Svensson (Arvid Jansson, William Olofsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U18: 4-0-1

Växjö: 3-0-2

Nästa match:

Örebro Hockey U18: Södertälje SK, hemma, 11 februari 19.00

Växjö: Färjestads BK, hemma, 14 februari 15.00