Malmö höll nollan och vann mot SSK U18

Malmö segrade – 3–0 mot SSK U18

Viktor Lennström matchvinnare för Malmö

Sjätte segern för Malmö

Malmö vann på bortaplan mot SSK U18 i U18 Nationell södra herr. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Malmö, 0–3 (0–1, 0–1, 0–1).

SSK U18–Malmö – mål för mål

Malmö tog ledningen efter 12.19 genom Viktor Lennström assisterad av Sigge Larsson och Felix Bognäs.

Efter 15.15 i andra perioden slog Noel Stenlund till på pass av Alexandre Monarque och Jack Silvander Jarevik och gjorde 0–2.

Efter 5.20 i tredje perioden gjorde Alexandre Monarque också 0–3 på pass av Isac Pagels.

Det här betyder att SSK U18 är kvar på nionde plats och Malmö stannar på sjätte plats, i serien. Så sent som den 24 januari låg Malmö på andra plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Malmö med 8–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 22 februari. Då möter SSK U18 Rögle i Scaniarinken 13.30. Malmö tar sig an Örebro Hockey U18 borta 12.30.

SSK U18–Malmö 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

U18 Nationell södra herr, Scaniarinken

Första perioden: 0–1 (12.19) Viktor Lennström (Sigge Larsson, Felix Bognäs).

Andra perioden: 0–2 (35.15) Noel Stenlund (Alexandre Monarque, Jack Silvander Jarevik).

Tredje perioden: 0–3 (45.20) Alexandre Monarque (Isac Pagels).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U18: 2-0-3

Malmö: 2-3-0

Nästa match:

SSK U18: Rögle BK, hemma, 22 februari 13.30

Malmö: Örebro HK, borta, 22 februari 12.30