Målfest när Växjö krossade Grums på bortaplan

Växjö segrade – 10–2 mot Grums

Vincent Bengtsson med tre mål för Växjö

Andra raka segern för Växjö

Växjö hade inga problem borta mot Grums i U18 Nationell södra herr och vann med utklassningssiffrorna 10–2 (2–1, 7–0, 1–1).

Växjö har startat med två raka segrar, efter 5–1 mot Färjestad i premiären.

Vincent Bengtsson gjorde tre mål för Växjö

Växjö startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Melker Åkesson och Josef Krantz innan Grums svarade och gjorde 2–1 genom Philip Wäseby.

Även i andra perioden var Växjö starkast och gick från 1–2 till 1–9 genom tre mål av Vincent Bengtsson, ett mål av Wilmer Bergström, ett mål av Olle Karlsson, ett mål av Olle Ågren och ett mål av Simon Sejc.

13.22 in i tredje perioden nätade Växjös Olle Ågren på nytt på pass av Max Isaksson och ökade ledningen.

16.09 in i perioden fick Maximus Ruff utdelning och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Grums.

Vincent Bengtsson gjorde tre mål för Växjö och ett assist och Olle Ågren stod för fyra poäng, varav två mål.

Den 15 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Växjö Ishall.

I nästa omgång har Grums HV 71 borta i Prolympiahallen, lördag 10 januari 16.30. Växjö spelar borta mot Frölunda torsdag 8 januari 19.00.

Grums–Växjö 2–10 (1–2, 0–7, 1–1)

U18 Nationell södra herr, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (1.05) Melker Åkesson (Josef Krantz, Vincent Bengtsson), 0–2 (3.28) Josef Krantz, 1–2 (7.00) Philip Wäseby (Felix Björk).

Andra perioden: 1–3 (23.35) Vincent Bengtsson, 1–4 (25.48) Simon Sejc (Yelverton Lindberg Steén, Olle Ågren), 1–5 (27.04) Wilmer Bergström (Theodor Johansson), 1–6 (31.15) Vincent Bengtsson (Sigge Isaksson), 1–7 (34.16) Vincent Bengtsson (Kalle Broberg, Sigge Isaksson), 1–8 (37.06) Olle Ågren (Olle Karlsson), 1–9 (39.55) Olle Karlsson (Olle Ågren).

Tredje perioden: 1–10 (53.22) Olle Ågren (Max Isaksson), 2–10 (56.09) Maximus Ruff.

Nästa match:

Grums: HV 71, borta, 10 januari 16.30

Växjö: Frölunda, borta, 8 januari 19.00

