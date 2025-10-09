Målfest när Sundsvall besegrade Ö-vik Hockey J18 i Brandcode Center

Sundsvall segrade – 6–1 mot Ö-vik Hockey J18

Viktor Fagemo tvåmålsskytt för Sundsvall

Lucas Filipp avgjorde för Sundsvall

Sundsvall hade inga problem med Ö-vik Hockey J18 i U18 regional norr herr och vann hemma med 6–1 (2–1, 2–0, 2–0).

Viktor Fagemo med två mål för Sundsvall

Sundsvall startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Adam Odelstål och Lucas Filipp innan Ö-vik Hockey J18 svarade och gjorde 2–1 genom Oskar Bergenström. Sundsvall startade andra perioden bäst och gick från 2–1 till 4–1 genom mål av Viktor Fagemo och Elias Sitter. Sundsvall fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Ronaldo Nordlander och Viktor Fagemo.

Sundsvall ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Ö-vik Hockey J18 är på tolfte och sista plats.

I nästa match, söndag 12 oktober möter Sundsvall Luleå hemma i Brandcode Center 12.15 medan Ö-vik Hockey J18 spelar hemma mot Piteå 10.30.

Sundsvall–Ö-vik Hockey J18 6–1 (2–1, 2–0, 2–0)

U18 regional norr herr, Brandcode Center

Första perioden: 1–0 (9.03) Adam Odelstål (Gustav Von Essen, Noah Heinås), 2–0 (13.10) Lucas Filipp (Noah Heinås, Mikael Haga Jansson), 2–1 (15.04) Oskar Bergenström (Alvin Engwall).

Andra perioden: 3–1 (21.07) Viktor Fagemo (Mikael Haga Jansson), 4–1 (31.58) Elias Sitter (Gustav Von Essen).

Tredje perioden: 5–1 (46.18) Ronaldo Nordlander (Axel Holmsten, Hugo Müller), 6–1 (54.10) Viktor Fagemo.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall: 2-1-2

Ö-vik Hockey J18: 0-0-5

Nästa match:

Sundsvall: Luleå HF, hemma, 12 oktober

Ö-vik Hockey J18: Piteå HC, hemma, 12 oktober