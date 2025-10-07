Målfest när Modo Hockey U18 krossade Sundsvall på hemmaplan

Modo Hockey U18 vann med 19–1 mot Sundsvall

Malcom Gästrin matchvinnare för Modo Hockey U18

Andra förlusten i rad för Sundsvall

Modo Hockey U18 hade inga problem hemma mot Sundsvall i U18 regional norr herr och vann med utklassningssiffrorna 19–1 (6–0, 8–1, 5–0).

Skellefteå AIK U18 nästa för Modo Hockey U18

Modo Hockey U18 dominerade i första perioden som laget vann klart med 6–0.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med hela 8–1 och ställningen efter två perioder var 14–1.

Modo Hockey U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 19–1. Målen i sista perioden gjordes av Milan Sundström, John Hägglöf, Kristian Hägglöf, Rasmus Sahlman och Olle Byström.

Milan Sundström gjorde två mål för Modo Hockey U18 och sex målgivande passningar, Malcom Gästrin stod för ett mål och fem assists, Emil Öberg gjorde tre mål och spelade dessutom fram till tre mål, John Hägglöf gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål, Oscar Westberg gjorde ett mål och tre målgivande passningar, Leon Schenk gjorde två mål och två målgivande passningar, Oscar Eriksson hade tre assists och Kristian Hägglöf gjorde tre mål.

I tabellen innebär det här att Modo Hockey U18 nu ligger på femte plats. Sundsvall är på nionde plats.

I nästa match, torsdag 9 oktober möter Modo Hockey U18 Skellefteå AIK U18 hemma i Hägglunds Arena 19.00 medan Sundsvall spelar hemma mot Ö-vik Hockey J18 19.30.

Modo Hockey U18–Sundsvall 19–1 (6–0, 8–1, 5–0)

U18 regional norr herr, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (6.27) Emil Wagner (Sam Kusuki, Henry Påhlsson), 2–0 (7.24) Malcom Gästrin (Milan Sundström, John Hägglöf), 3–0 (11.04) Leon Schenk (Malcom Gästrin, Oscar Eriksson), 4–0 (17.43) Kristian Hägglöf (Oscar Eriksson, Malcom Gästrin), 5–0 (18.38) Emil Wagner, 6–0 (19.50) Emil Öberg (Milan Sundström, Oscar Westberg).

Andra perioden: 7–0 (21.10) Leon Schenk (John Hägglöf, Emil Öberg), 7–1 (27.24) Petter Nymark (Charlie Ramsell), 8–1 (27.33) Emil Öberg (Oscar Westberg, Milan Sundström), 9–1 (28.17) Milan Sundström (Oscar Westberg), 10–1 (29.33) Melvin Nylén (Rasmus Sahlman, Kid Åkerman), 11–1 (32.12) Emil Öberg (Leon Schenk, Milan Sundström), 12–1 (35.14) Kristian Hägglöf (Oscar Eriksson, Malcom Gästrin), 13–1 (36.31) Oscar Westberg (Milan Sundström), 14–1 (37.20) Olle Byström (John Hägglöf, Leon Schenk).

Tredje perioden: 15–1 (42.08) John Hägglöf (Emil Öberg, Malcom Gästrin), 16–1 (46.11) Milan Sundström (Emil Öberg, Ebbe Wiklund), 17–1 (53.16) Kristian Hägglöf (Malcom Gästrin, Milan Sundström), 18–1 (55.30) Rasmus Sahlman, 19–1 (59.51) Olle Byström (Melvin Nylén).

Nästa match:

Modo Hockey U18: Skellefteå AIK, hemma, 9 oktober

Sundsvall: Örnsköldsvik HF, hemma, 9 oktober