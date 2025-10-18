Målfest när Modo Hockey U18 krossade Sunderby SK U18 på bortaplan

Modo Hockey U18 vann med 7–0 mot Sunderby SK U18

Kristian Hägglöf tremålsskytt för Modo Hockey U18

Sam Kusuki avgjorde för Modo Hockey U18

Modo Hockey U18 hade inga problem borta mot Sunderby SK U18 i U18 regional norr herr och vann med utklassningssiffrorna 7–0 (0–0, 3–0, 4–0).

– Vi möter ett av seriens bästa lag och får en tydlig lektion i vad som krävs på den här nivån. Skillnaden i tempo, beslutsfattande och kvalitet blir tydlig ju längre matchen går. För oss handlar det nu om att ta med lärdomarna, förstå tempot som krävs och fortsätta bygga vårt spel med rätt attityd och arbetsinsats, kommenterade Sunderby SK U18:s huvudtränare Patrik Knochenhauer.

Kristian Hägglöf med tre mål för Modo Hockey U18

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Modo Hockey U18 stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3. Modo Hockey U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Oscar Eriksson, som gjorde två mål, och Kristian Hägglöf, som gjorde två mål.

Modo Hockey U18:s Kristian Hägglöf stod för fem poäng, varav tre mål, Oscar Eriksson gjorde två mål och spelade fram till två mål, Sam Kusuki gjorde ett mål och två assist och Olle Byström gjorde ett mål och två assist.

I tabellen innebär det här att Modo Hockey U18 nu ligger på femte plats. Sunderby SK U18 är på nionde plats.

Sunderby SK U18 tar sig an Luleå U18 i nästa match borta onsdag 22 oktober 19.30. Modo Hockey U18 möter Piteå Hockey U18 borta söndag 19 oktober 16.00.

Sunderby SK U18–Modo Hockey U18 0–7 (0–0, 0–3, 0–4)

U18 regional norr herr, Sunderby Ishall

Andra perioden: 0–1 (24.19) Sam Kusuki (Olle Byström, Rasmus Sahlman), 0–2 (29.50) Olle Byström (Rasmus Sahlman, Milan Sundström), 0–3 (37.51) Kristian Hägglöf (Milan Sundström).

Tredje perioden: 0–4 (46.31) Kristian Hägglöf (Olle Byström, Oscar Eriksson), 0–5 (52.08) Oscar Eriksson (Sam Kusuki, Kristian Hägglöf), 0–6 (56.21) Oscar Eriksson (Kristian Hägglöf), 0–7 (57.25) Kristian Hägglöf (Sam Kusuki, Oscar Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby SK U18: 0-0-5

Modo Hockey U18: 3-1-1

Nästa match:

Sunderby SK U18: Luleå HF, borta, 22 oktober

Modo Hockey U18: Piteå HC, borta, 19 oktober