Målfest när Malmö krossade SSK U18 på hemmaplan

Malmö vann med 8–1 mot SSK U18

Malmös Alexandre Monarque tvåmålsskytt

Figo Larsson avgjorde för Malmö

Malmö hade inga problem hemma mot SSK U18 i U18 Nationell södra herr och vann med utklassningssiffrorna 8–1 (1–1, 2–0, 5–0).

Alexandre Monarque gjorde två mål för Malmö

Mille Forslund gjorde 1–0 till SSK U18 efter bara 15 sekunder. Efter 15.21 kvitterade Malmö när Sigge Larsson fick träff efter förarbete av Isac Pagels.

Malmö gjorde också 2–1 efter 8.59 i andra perioden när Figo Larsson slog till framspelad av Viktor Lennström. Alexandre Monarque gjorde dessutom 3–1 efter 14.15 på pass av Oliver Andrle och Viktor Lennström.

Malmö fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Matteo Filippini, Oliver Andrle, Anton Liljenfors, Alexandre Monarque och William Lind.

Malmös Viktor Lennström hade tre assists, Oliver Andrle gjorde ett mål och två målgivande passningar och Alexandre Monarque stod för två mål och ett assist.

För tabellens utseende betyder det här att Malmö ligger på tredje plats medan SSK U18 har niondeplatsen.

Den 21 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Scaniarinken.

I nästa match, söndag 11 januari möter Malmö Örebro Hockey U18 hemma i Malmö Isstadion 12.15 medan SSK U18 spelar borta mot Rögle 12.00.

Malmö–SSK U18 8–1 (1–1, 2–0, 5–0)

U18 Nationell södra herr, Malmö Isstadion

Första perioden: 0–1 (0.15) Mille Forslund, 1–1 (15.21) Sigge Larsson (Isac Pagels).

Andra perioden: 2–1 (28.59) Figo Larsson (Viktor Lennström), 3–1 (34.15) Alexandre Monarque (Oliver Andrle, Viktor Lennström).

Tredje perioden: 4–1 (41.16) Oliver Andrle (Frank Modig), 5–1 (43.01) William Lind (Isac Jeppsson, Oliver Andrle), 6–1 (44.44) Alexandre Monarque, 7–1 (47.26) Matteo Filippini (Sigge Larsson, Alexandre Monarque), 8–1 (55.32) Anton Liljenfors (Viktor Lennström, William Lind).

Nästa match:

Malmö: Örebro HK, hemma, 11 januari 12.15

SSK U18: Rögle BK, borta, 11 januari 12.00