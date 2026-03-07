Målfest när Luleå U18 krossade Täby i Tibble Ishall

Seger för Luleå U18 med 10–0 mot Täby

Jan Rejthar avgjorde för Luleå U18

Luleå U18:s elfte seger för säsongen

Luleå U18 hade inga problem med Täby i U18 Nationell norra och vann borta med utklassningssiffrorna 10–0 (6–0, 3–0, 1–0).

Det här var fjärde gången den här säsongen som Luleå U18:s målvakter höll nollan.

Därmed har Luleå U18 fem raka segrar på bortaplan.

Täby–Luleå U18 – mål för mål

Luleå U18 var starkast i första perioden som laget vann klart med 6–0.

Även i andra perioden var det Luleå U18 som dominerade och gick från 0–6 till 0–9 genom mål av Philip Harmouche, Otto Andersson och Jesse Suopanki.

Neo Nyström gjorde också 0–10 på passning från Albin Rönnqvist och Jere Inkinen efter 7.40 i tredje perioden. Det fastställde slutresultatet till 0–10.

Albin Rönnqvist gjorde ett mål för Luleå U18 och två assist.

Med tre omgångar kvar är Täby på tionde plats i tabellen medan Luleå U18 är på fjärde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Luleå med 3–0.

Täby tar sig an Skellefteå AIK U18 i nästa match hemma söndag 8 mars 11.40. Luleå U18 möter samma dag 12.00 AIK borta.

Täby–Luleå U18 0–10 (0–6, 0–3, 0–1)

U18 Nationell norra, Tibble Ishall

Första perioden: 0–1 (4.56) Jan Rejthar, 0–2 (14.26) Otto Andersson (Hugo Westin, Mille Björk), 0–3 (15.10) Jan Rejthar (Benjamin Nyström), 0–4 (16.31) Vidar Fredriksson (Isak Linder, Melvin Wande), 0–5 (16.47) Albin Rönnqvist (Mille Huuva, Kim Keskitalo), 0–6 (19.51) Benjamin Nyström (Leonards Aleksandrs Grundmanis).

Andra perioden: 0–7 (24.12) Philip Harmouche (Albin Rönnqvist, Kim Keskitalo), 0–8 (25.11) Otto Andersson (Melvin Wande, Mille Björk), 0–9 (39.29) Jesse Suopanki (Vidar Fredriksson, Måns Pohjanen).

Tredje perioden: 0–10 (47.40) Neo Nyström (Albin Rönnqvist, Jere Inkinen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Täby: 2-0-3

Luleå U18: 2-0-3

Nästa match:

Täby: Skellefteå AIK, hemma, 8 mars 11.40

Luleå U18: AIK, borta, 8 mars 12.00