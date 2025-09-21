Målfest när Frölunda krossade Olofström i Frölundaborg

Frölunda vann med 9–2 mot Olofström

Frölundas Charlie Kalldin tremålsskytt

Tredje raka segern för Frölunda

Frölunda hade inga problem med Olofström i U18 regional syd herr, och vann hemma med utklassningssiffrorna 9–2 (4–2, 2–0, 3–0).

Charlie Kalldin gjorde tre mål för Frölunda

Frölunda var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 4–2.

Andra perioden var länge mållös. Frölunda gick från 4–2 till 6–2 genom två mål av Olle Zetterstedt på 1.25 i slutet av perioden. Frölunda fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–2. Målen i sista perioden gjordes av Charlie Kalldin, som gjorde två mål, och Wiggo Forsberg.

Charlie Kalldin gjorde tre mål för Frölunda och spelade dessutom fram till ett mål, Olle Zetterstedt stod för två mål och ett assist, Axel Järnstedt gjorde ett mål och två målgivande passningar och Wiggo Forsberg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Olofström har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter tre spelade matcher. Frölunda har nio poäng.

I nästa match, torsdag 25 september, har Frölunda Linköping borta i Stångebro Ishall 19.00, medan Olofström spelar hemma mot Tingsryd 19.30.

Frölunda–Olofström 9–2 (4–2, 2–0, 3–0)

U18 regional syd herr, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (4.35) Axel Järnstedt (Vincent Odén), 2–0 (5.14) Gustav Gäbel (Charlie Kalldin), 2–1 (14.03) Gunnar Westerlind (Emil Olander, Lowe Knoester), 3–1 (18.04) Charlie Kalldin, 4–1 (18.18) Samuel Skrtic (Tim Mandic, Emil Böhlin), 4–2 (19.32) Oscar Stråhle (Lowe Knoester, Harry Peter).

Andra perioden: 5–2 (36.14) Olle Zetterstedt (Axel Järnstedt, Wiggo Forsberg), 6–2 (37.39) Olle Zetterstedt (Axel Järnstedt, Wiggo Forsberg).

Tredje perioden: 7–2 (49.34) Wiggo Forsberg (Vincent Odén, Olle Zetterstedt), 8–2 (51.36) Charlie Kalldin (Mio Belin, Felix Selindh), 9–2 (54.07) Charlie Kalldin (Karl Röshammar, Felix Selindh).

Nästa match:

Frölunda: Linköpings HC, borta, 25 september

Olofström: Tingsryds AIF, hemma, 25 september